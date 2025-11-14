Lamda Development: Στο 3,8% η απόδοση του ομολόγου των €500 εκατ.
20:57 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου από τη Lamda Development.  

Πιο αναλυτικά, η έκδοση, συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε πλήρως με τη διάθεση 500.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, καταγράφοντας ζήτηση που άγγιξε τα 768,9 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές.

Η τιμολόγηση του ομολόγου έγινε στο άρτιο, με τελική απόδοση και επιτόκιο 3,8%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών (440.000) διατέθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές ενώ σε Ειδικούς Επενδυτές 60.000 Ομολογίες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 14.11.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €768,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου1,54 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,80% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 Ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (12% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 22:44
