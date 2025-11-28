ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με την διάκριση Upskilling Champion τιμήθηκε ο Όμιλος ONEX στα DYPA Business Partners Awards 2025
Ναυτιλία
13:32 - 28 Νοε 2025

Με την διάκριση Upskilling Champion τιμήθηκε ο Όμιλος ONEX στα DYPA Business Partners Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την διάκριση Upskilling Champion τιμήθηκε ο Όμιλος ONEX Shipyards and Technologies Group στο πλαίσιο της εκδήλωσης «DYPA Business Partners Awards 2025» που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μουσείο Μπενάκη. Η βράβευση επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Ομίλου στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς τεχνικών στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Η αναγνώριση αποδίδεται στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο το καλοκαίρι του 2025 οδήγησε στην ένταξη 15 αποφοίτων της ΕΠΑΣ Μαθητείας στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και στα Ναυπηγεία Σύρου, με διευρυμένο αντικείμενο και νέες ειδικότητες.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός κ. Κώστας Καραγκούνης, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κ. Αλεξάνδρα Πάλλη, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα, καθώς και στελέχη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους του Ομίλου ONEX, ο Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Σταματόπουλος δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ αποδεικνύει ότι όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ενεργούν με κοινό σχεδιασμό, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία αποκτά προοπτική. Για εμάς, κάθε νέα θέση εργασίας αποτελεί επένδυση στη διατήρηση και εξέλιξη της τεχνογνωσίας. Τα ναυπηγεία είναι οι άνθρωποί τους – σε αυτούς επενδύουμε καθημερινά. Ευχαριστούμε τη ΔΥΠΑ για τη συνεργασία και τη συμβολή στη διαμόρφωση της νέας γενιάς τεχνιτών. Το βραβείο αυτό ανήκει σε εκείνους.»

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 14:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαμαντοπούλου: Μεγάλη ανάγκη το νέο εθνικό σχέδιο υδατικής ανθεκτικότητας – Η Ελλάδα σε «κόκκινο συναγερμό»
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Μεγάλη ανάγκη το νέο εθνικό σχέδιο υδατικής ανθεκτικότητας – Η Ελλάδα σε «κόκκινο συναγερμό»

ΣΤΑΣΥ: Νέα τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο - Αναστέλλεται η μεταμεσονύχτια λόγω πένθους
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΤΑΣΥ: Νέα τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο - Αναστέλλεται η μεταμεσονύχτια λόγω πένθους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port &amp; Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ
Ναυτιλία

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο
Ναυτιλία

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο

Η Celestyal αφήνει χρυσό ελληνικό αποτύπωμα στα Tourism Awards 2026 με 7 κορυφαίες διακρίσεις
Ναυτιλία

Η Celestyal αφήνει χρυσό ελληνικό αποτύπωμα στα Tourism Awards 2026 με 7 κορυφαίες διακρίσεις

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:47

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

Πολιτική
10/06/2026 - 14:44

Γεωργιάδης: Καλύτερη από ποτέ η κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιών - «Μακιαβέλι» ο Τσίπρας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά τη συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:35

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/06/2026 - 14:33

Αιτία διαζυγίου

Οικονομία
10/06/2026 - 14:27

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ