HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του EFA GROUP για την ανάπτυξη ανεξάρτητων, ασφαλών και υψηλών επιδόσεων AI οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας και η ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών AI κρίσιμης σημασίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η υποδομή θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της STHENOS AI, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια, αυτονομία και κυριαρχία δεδομένων (data sovereignty) σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα κυβερνοασφάλειας.