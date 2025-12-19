Υπογραφή σύμβασης για το πρώτο Logistics Park στην Ελλάδα – ΘΕΚ Α.Ε. & ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, η σύμβαση μεταξύ της Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Α.Ε. (ΘΕΚ Α.Ε.)και της ΤΕΚΑΛ Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας (ΤΕΚΑΛ Α.Ε.)για την κατασκευή του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τον τομέα των logistics και των μεταφορών στην Ελλάδα.

Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση, αφορά την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου LogisticsPark στη χώρα, με συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 306 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα.

Το Θριάσιο LogisticsPark θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 588 στρεμμάτων. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την κατασκευή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, καθώς και την υλοποίηση του συνόλου των εσωτερικών έργων υποδομής.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Αποθήκες συνολικής επιφανείας 265.000 τμ.

εσωτερικά οδικά δίκτυα,

δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,

δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών,

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις

σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων και αυτοκινητιστών,

πρατήριο υγρών καυσίμων,

χώρους στάθμευσης,

καθώς και υποδομές συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής.

Ιδιαίτερης σημασίας, όπως αναφέρεται, είναι το γεγονός ότι εντός του πάρκου θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή, κατά μήκος της νότιας πλευράς του ακινήτου, η οποία θα συνδέει άμεσα το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο με σύνδεση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών, στοιχείο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα υποδομής, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης ενός έργου-ορόσημου για τον τομέα των logistics, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Α.Ε. (ΘΕΚ Α.Ε.)

Η ΘΕΚ Α.Ε. είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού, με μετόχους την GoldairCargo και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό σύστημα μεταφορών και logistics.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων και υποδομών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΚ Α.Ε. Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε: Σήμερα έγινε το πιο σημαντικό βήμα για την εκκίνηση του εμβληματικού έργου, της Κατασκευής και Λειτουργίας του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει άμεσα εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να παραδίδεται σταδιακά προς εμπορική αξιοποίηση ήδη από τα μέσα του 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΚΑΛ ΑΕ Παναγιώτης Ψαλτάκος δήλωσε: «Η ανάληψη και η έναρξη υλοποίησης του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου αποτελεί ορόσημο για την ΤΕΚΑΛ και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών να φέρουν εις πέρας έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές logistics της χώρας και θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου. Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε το έργο με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια, τα χρονοδιαγράμματα και τη βιωσιμότητα, με στόχο την ολοκλήρωσή του και τη λειτουργία του Κέντρου έως το 2029.»