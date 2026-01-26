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ΤΙΤΑΝ: Ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών €350 εκατ.
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
10:54 - 26 Ιαν 2026

ΤΙΤΑΝ: Ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών €350 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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O Όμιλος TITAN (ο «Όμιλος»), κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η ΤΙΤΑΝ SA (η «Μητρική») και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης») ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα (26/1).

Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της Μητρικής, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.

Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).

Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών(πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής). Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 10:59
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