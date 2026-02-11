ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το «αντίο» του ΔΣ της Πλαίσιο στον ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Γεράρδο
Επιχειρήσεις
18:07 - 11 Φεβ 2026

Το «αντίο» του ΔΣ της Πλαίσιο στον ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Γεράρδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο αποχαιρέτησαν με ανακοίνωσή τους τον εκλιπόντα ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Γεράρδο. 

Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας και του ΔΣ είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΚΟ «+πλεύση», προς ενίσχυση της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Η ανακοίνωση:

«Ο επιχειρηματίας Γιώργος Γεράρδος, για σχεδόν 6 δεκαετίες, παρέμενε ο παθιασμένος οραματιστής, ο άνθρωπος που τολμούσε, που δούλευε άοκνα και τελικά κατάφερε να αναδείξει την Πλαίσιο ως μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της Ελλάδας.

Ο άνθρωπος Γιώργος Γεράρδος, ήταν δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, πάντοτε προσιτός και έτοιμος να βοηθήσει και να καθοδηγήσει.

Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα μέλη του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον γιο του Κώστα, στα εγγόνια του και στους οικείους του.

Αντί στεφάνου, θα πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΚΟ «+πλευση», για την ενίσχυση της δράσης της στη στήριξη της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 20:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επτά νέες συμφωνίες σφραγίζουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Πολιτική

Επτά νέες συμφωνίες σφραγίζουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Λαγκάρντ προς ΕΕ: Πέντε προτεραιότητες για την αντιμετώπιση ΗΠΑ και Κίνας
Ειδήσεις

Λαγκάρντ προς ΕΕ: Πέντε προτεραιότητες για την αντιμετώπιση ΗΠΑ και Κίνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ο Γεώργιος Στάσσης
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ο Γεώργιος Στάσσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ