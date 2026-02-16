Ολοκλήρωση εξαγοράς του 70% της 3P SALADS A.E. από την Αμβροσία Α.Ε.
17:21 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Bespoke SGA Holdings A.E. («Bespoke») και η 3P SALADS A.E. («3P Salads») ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% των μετοχών της 3P SALADS από την Αμβροσία Α.Ε. («Αμβροσία»), θυγατρική της Bespoke.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει τον κοινό στόχο για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Μέσα από τη σύμπραξη ενισχύεται η δυναμική των εταιρειών και δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Bespoke την 3P SALADS, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στην κατηγορία των αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings. Με εμπειρία άνω των είκοσι ετών στην τροφοδοσία του καναλιού HO.RE.CA., η τεχνογνωσία της εταιρείας καθώς και οι σημαντικές συνέργειες που δημιουργούνται, ενισχύουν ουσιαστικά τον Όμιλό μας σε ένα κομβικό για την Ελλάδα κανάλι, που υποστηρίζει τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Η συναλλαγή καταδεικνύει τη δέσμευση της Bespoke να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον κλάδο του τροφίμου και να συνεχίσει να αναπτύσσει και να διαθέτει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Δέσμευση την οποία μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους της 3P SALADS, μαζί με τις κοινές αξίες και το επιχειρηματικό ήθος.»

Οι κ.κ. Γιάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, μέτοχοι της 3P SALADS, οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, δήλωσαν: «Η ένταξή μας σε έναν από τους πιο δυναμικούς Ομίλους του κλάδου τροφίμου, καθώς και η συνεργασία μας με την Αμβροσία, αποτελεί για την εταιρεία μας ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης. Η στρατηγική αυτή κίνηση μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον συνδυασμό τεχνογνωσίας και εμπειρίας προκειμένου να ανταποκριθούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις και να αναπτυχθούμε περαιτέρω σε μια αγορά HO.RE.CA. που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας: να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στις ανάγκες των πελατών μας.»

