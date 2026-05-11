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MyPlanet: Με νέο προϊόν κυκλικής οικονομίας
Επιχειρήσεις
09:57 - 11 Μάι 2026

MyPlanet: Με νέο προϊόν κυκλικής οικονομίας

Γιώργος Αλεξάκης
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Μέχρι σήμερα, η σακούλα απορριμμάτων ήταν μια αναγκαία, αλλά συχνά «ενοχική» επιλογή για το περιβάλλον. Το MyPlanet, με ισχυρή παρουσία στο eco & healthy living που όπως αναφέρει η εταιρεία, εδώ και 18 χρόνια χτίζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον επεκτείνεται σε μια νέα προϊόντική κατηγορία.

«Με τη νέα σειρά UltraBag+, το MyPlanet παρουσιάζει την πρώτη σακούλα στην Ελλάδα από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό με την κορυφαία ευρωπαϊκή πιστοποίηση Recyclass. Είναι η στιγμή που η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη, σταματώντας τη δημιουργία νέου πλαστικού και δίνοντας ζωή στο ήδη υπάρχον», αναφέρει συγκεκριμένα η εταιρεία.

Βιωματική Εκπαίδευση

Για το MyPlanet, όπως αναφέρει η εταιρεία, «η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια υπόσχεση στο ράφι, αλλά μια αποστολή: να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τη νέα γενιά προς έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνων επιλογών, η οποία μεταφέρεται από την κουζίνα μας κατευθείαν στο πεδίο της δράσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ «Είναι στο χέρι σου!», το MyPlanet ενώνει τις δυνάμεις του με την ΑΜΚΕ Save Your Hood για μια διπλή περιβαλλοντική παρέμβαση στην παραλία του Φλοίσβου (Σάββατο 16 Μαΐου), μετατρέποντας τον καθαρισμό σε ένα ζωντανό μάθημα βιωσιμότητας.

  • The Real-World Test: Οι νέες σακούλες θα δοκιμαστούν ζωντανά στις πιο απαιτητικές συνθήκες, συλλέγοντας απορρίμματα από τις ακτές μας.
  • Απόδειξη Αντοχής: Εκεί θα φανεί στην πράξη η τεχνολογία Hi-Stretch Strength και η 100% στεγανότητα (Leak-Proof), δείχνοντας ότι μια ανακυκλωμένη σακούλα μπορεί να αντέξει τα πάντα χωρίς να σκιστεί.
  • Κοινωνικός Αντίκτυπος: Η δράση αυτή, που θα συνεχιστεί και το φθινόπωρο, εντάσσεται στην πλατφόρμα «Είναι στο χέρι σου!», μετατρέποντας κάθε επιλογή του καταναλωτή σε έμπρακτη στήριξη για το περιβάλλον.

Με την UltraBag+, το MyPlanet αποδεικνύει ότι η «μικρή επιλογή» μιας σακούλας μπορεί να εκπαιδεύσει τους αυριανούς πολίτες να κάνουν τη «μεγάλη διαφορά». Γιατί τελικά, το μέλλον του πλανήτη είναι στο χέρι σου», καταλήγει η εταιρεία.

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