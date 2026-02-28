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Sky Express: Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:19 - 28 Φεβ 2026

Sky Express: Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ

Reporter.gr Newsroom
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Σε ακύρωση των πτήσεών της προς και από το Τελ Αβίβ λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Ισραήλ προχωρά η Sky Express.  

Με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Δευτέρα 2 Μαρτίου, ακυρώνονται.

Οι εναλλακτικές για το κοινό

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

  • Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
  • Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
  • Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση, σύμφωνα με την εταιρεία.

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