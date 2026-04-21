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Νέα συνεργασία AEGEAN – Air China για πτήσεις κοινού κωδικού
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:37 - 21 Απρ 2026

Νέα συνεργασία AEGEAN – Air China για πτήσεις κοινού κωδικού

Reporter.gr Newsroom
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H AEGEAN και η Air China υπέγραψαν συμφωνία για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα εφαρμόσουν πτήσεις κοινού κωδικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Πεκίνο, καθώς και τη Γκουανγκζού με ανταπόκριση μέσω του δικτύου της Air China, και να συνεχίζουν το ταξίδι τους με την AEGEAN προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, όπως το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, οι επιβάτες από την Ελλάδα επωφελούνται από τη συνεργασία της AEGEAN, αποκτώντας ευκολότερη πρόσβαση σε προορισμούς της Κίνας, μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Air China, με ενιαία κράτηση και αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Η συγκεκριμένη συνεργασία μεταφράζεται σε περισσότερες διαθέσιμες επιλογές δρομολογίων, βελτιωμένες ανταποκρίσεις και μια πιο απλή και ομαλή διαδικασία ταξιδιού.

Η συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2026. Το δρομολόγιο Πεκίνο - Αθήνα που εκτελεί η Air China, σήμερα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ πρόκειται να αυξηθεί σε πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Air China στη Ρώμη παρουσία του κ. Roland Jaggi, Chief Commercial Officer της AEGEAN και στελεχών της Air China.

O Roland Jaggi, CCO της AEGEAN, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Air China αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ασία. Διευρύνουμε το δίκτυό μας και προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξίδια τους, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών».

Αξιοποιώντας και τη συμμετοχή τους στην αεροπορική συμμαχία Star Alliance, οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας τους σε επιπλέον δρομολόγια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων ταξιδιωτικών αναγκών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 17:53
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