Κόμβος τροχαίου υλικού στη Μεσόγειο: Το σχέδιο και οι στόχοι της ONEX για την Ελευσίνα

Επεκτείνει το βιομηχανικό της χαρτοφυλάκιο στην Ελευσίνα η ΟΝΕΧ με μια νέα για τροχαίο υλικό μέσα από την ίδρυση της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS).

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2), κατά τη διάρκεια ειδικής παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, διπλωματικών εκπροσώπων και διεθνών εταίρων, το σχέδιο για τη δημιουργία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS), της νέας θυγατρικής του Ομίλου ONEX για το τροχαίο υλικό αναμένεται να έχει ξεκινήσει το 2026.

Στο επίμετρο είναι η αξιοπόηση των υφιστάμενων υποδομών των Ναυπηγείων εντός του βιομηχανικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Άλλωστε η εταιρεία εντάσσεται στον μεγαλύτερο κόμβο βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, με συνολικό στεγασμένο χώρο 57.400 τ.μ. και διαθέσιμη έκταση 250.000 τ.μ., από συνολικά 750.000 τ.μ., με βασικές δυνατότητες όπως κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και συγκολλήσεων ακριβείας, αμμοβολή/υδροβολή και βαφή τελευταίας τεχνολογίας, συναρμολόγηση οχημάτων και εγκατάσταση εξοπλισμού, δοκιμές φορτίου και στεγανότητας, καθώς και εσωτερική διακόσμηση και τελική επιθεώρηση ποιότητας.

Ανοίγοντας την παρουσίαση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ONEX Shipyards & Technologies Group, Πάνος Ξενοκώστας, σημείωσε ότι η όλη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια επιλογών που έγιναν «κόντρα στο ρεύμα» τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, μετά από 30 χρόνια αδράνειας η Ελευσίνα, όπου είχαν παραχθεί στο παρλεθόν περίπου 850 βαγόνια μπαίνει και πάλι στο χάρτη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ONEX επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ευρύτερου βιομηχανικού οικοσυστήματος, με συνολικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μετατροπή της Ελευσίνας σε κόμβο υποστήριξης και παραγωγής τροχαίου υλικού για τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τον κάθετο άξονα προς την Κεντρική Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, ONEX RSIS στοχεύει στην ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής, στη δημιουργία κέντρου MRO και στη θεμελίωση ενός μακροπρόθεσμου εθνικού βιομηχανικού εταίρου για διεθνείς κατασκευαστές. Πρόκειται για μια προσπάθεια που όπως είπε ο κ. Ξενοκώστας, φιλοδοξεί να επαναφέρει την Ελλάδα σε έναν στρατηγικό κλάδο από τον οποίο απουσίαζε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι της ONEX RSIS περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου συντήρησης (MRO), αναβάθμισης και υποστήριξης κύκλου ζωής, καθώς και τη διαμόρφωση ενός θεσμικού και μακροπρόθεσμου εθνικού βιομηχανικού εταίρου για διεθνείς κατασκευαστές και συμπαραγωγές.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετείται το μοντέλο SKD (SemiKnocked Down) / CKD (Completely Knocked Down), με παραγωγή και τελική συναρμολόγηση εντός Ελλάδας, που διασφαλίζει έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών, διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής και προβλεψιμότητακόστους και χρονοδιαγραμμάτων.

Κομβικό στοιχείο της ανάπτυξης αποτελεί η πιστοποίηση ECM (Entity in Charge of Maintenance) για όλες τις λειτουργίες (1-4) από τη ΡΑΣ, καθώς και η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών, με μοντέλο που έχει εφαρμοστεί ήδη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, με στόχο την εισαγωγή διεθνών πρακτικών ποιότητας και ασφάλειας, τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και τη θεμελίωση μακροπρόθεσμης εθνικής βιομηχανικής συνέχειας.

Σε επίπεδο δημόσιας και θεσμικής αξίας, η ONEX RSISστοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, στην αύξηση της ανθεκτικότητας κρίσιμων εθνικών μεταφορικών υποδομών και σε συμβολή στο ΑΕΠ περίπου 1%.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, έχει τεθεί σε εφαρμογή στρατηγική συνεργασία με την κορεατική Sung ShinRolling Stock Technology Ltd. (SSRST), διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία βάσης τοπικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα, με σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή μέσω μοντέλων SKD/CKD, αύξηση του εγχώριου βιομηχανικού περιεχομένου και δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού προς περιφερειακές αγορές.

Η SSRST διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει φορεία (bogies), επιβατικά βαγόνια, συρμούς μετρό, intercity τρένα, EMUs και DMUs, καθώς και ειδικά σιδηροδρομικά οχήματα για εργασίες συντήρησης, με δυνατότητα προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN και παρουσία σε μεγάλα διεθνή έργα και συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές του κλάδου.

Η βιομηχανική υλοποίηση της πρωτοβουλίας στηρίζεται στις δυνατότητες των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία διαθέτουν υποδομές βαριάς μεταλλικής κατασκευής, προηγμένες συγκολλήσεις, βιομηχανικές βαφές, τελική συναρμολόγηση και ολοκλήρωση σύνθετων έργων.

Παράλληλα, η ONEX RSIS λειτουργεί ως όχημα μεταφοράς τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης προσωπικού και ενίσχυσης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου σιδηροδρομικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής βιομηχανικής συνέχειας, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των μεταφορικών υποδομών, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές τροχαίου υλικού και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο κατασκευής και υποστήριξης σιδηροδρομικών οχημάτων.

Όπως αναφέρεται. Όμιλος ONEX διαθέτει εμπειρία σε σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων,

Θέση κλειδί - Το πλεονέκτημα της σύνδεσης Ελευσίνας- Θριάσου

Παράλληλα η ONEX RSIS βρίσκεται σε γεωγραφική θέση-κλειδί, ενώ η σύνδεση Ελευσίνα – Θριάσιο επιτρέπει απευθείας φόρτωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμβάλλοντας σε μείωση κόστους logistics κατά 15-20%, σε περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη δυνατότητα σιδηροδρομικής μεταφοράς ενεργειακών πόρων (LNG)προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και λύσεις για τον ελληνικό σιδηροδρομικό στόλο, όπως γενικές επισκευές μηχανών έλξης, ανακαινίσεις αυτοκινητάμαξων, ανακαίνιση και συντήρηση επιβατικών βαγονιών, αλλά και ταχεία επισκευή εμπορευματικών βαγονιών.

Συνεργασία με Νότια Κορέα

Κομβικό ρόλο στο εγχείρημα παίζει η στρατηγική συνεργασία με την κορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology, διεθνώς αναγνωρισμένη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τροχαίου υλικού.

Η συνεργασία προβλέπει τοπική συναρμολόγηση στην Ελλάδα μέσω μοντέλων SKD/CKD, με σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή, μεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού, με συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN.

Στρατηγική διάσταση

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε επίσης αναφορά στη στρατηγική διάσταση της επένδυσης και στη συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων μέσω της DFC, στο πλαίσιο της ευρύτερης ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Εκπρόσωποι της αμερικανικής πλευράς τόνισαν ότι πρόκειται για επένδυση σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την ανθεκτικότητα και τη βιομηχανική σταθερότητα.

Η κυβέρνηση

Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση χαρακτήρισε την πρωτοβουλία συνέχεια του success story των ναυπηγείων. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για νέο παραγωγικό κεφάλαιο, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά οργανωμένη βάση επισκευής και συμπαραγωγής σιδηροδρομικού υλικού.