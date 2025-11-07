Premia Properties: Απόκτηση νέου κτιρίου στο Βόλο για την δημιουργία φοιτητικών κατοικιών
17:08 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η PREMIA Properties ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου επί της οδού  Αντωνοπούλου 133Α στο κέντρο του Bόλου (γνωστό τοπικά ως «Ταχυδρόμος»), έναντι τιμήματος € 1,7 εκατ.

Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο επτά επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 3.070 τ.μ., το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε σύγχρονες φοιτητικές κατοικίες, δυναμικότητας 57 δωματίων, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της PREMIA στον συγκεκριμένο κλάδο. Η ολοκλήρωση των εργασιών και η έναρξη λειτουργίας του νέου συγκροτήματος αναμένεται εντός του 2026.

Επιπλέον, σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων φοιτητικών κατοικιών της PREMIA σε Βόλο (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 34),και Λάρισα (επί της οδού Παπακυριαζή 65).

Η PREMIA εκφράζει την ικανοποίηση της για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα της φοιτητικής στέγασης, μέσω της ανάπτυξης συγχρόνων, ενεργειακά αποδοτικών υποδομών που προσφέρουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης στους φοιτητές. Παράλληλα, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένους operators, όπως η Unity Smart Living, που διασφαλίζουν άριστες υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 17:11
