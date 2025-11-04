NielsenIQ για λιανεμπόριο τροφίμων: Αύξηση τζίρου 7,6% λόγω στροφής στο «Back to Basics» και το «Homing»
Οικονομία
18:30 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σταθερά ανοδική παραμένει η πορεία της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με τον συνολικό τζίρο να καταγράφει αύξηση 7,6% το εννεάμηνο του 2025 (στοιχεία έως 28 Σεπτεμβρίου), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ.

Η ανάπτυξη, όπως επισημαίνεται, οδηγείται κυρίως από την άνοδο των πωλούμενων όγκων και λιγότερο από τις αυξήσεις τιμών, γεγονός που δείχνει ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης.

Οι φρέσκες κατηγορίες καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, με +11%, ενώ τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά αυξάνονται κατά 7,3%, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών στην κατανάλωση εντός σπιτιού.

Αντίθετα, οι κατηγορίες μη τροφίμων παρουσιάζουν ηπιότερη δυναμική: τα προϊόντα οικιακής χρήσης σημειώνουν αύξηση 1,8%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής κινούνται στο +3,0%, με εμφανείς αποπληθωριστικές τάσεις.

Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες

Η NielsenIQ αποδίδει τη θετική εικόνα σε δύο βασικές τάσεις: το “Back to Basics”, δηλαδή την επιστροφή των νοικοκυριών σε πιο απλές, οικιακές επιλογές, και το φαινόμενο του “Homing”, που ενισχύει την κατανάλωση στο σπίτι εις βάρος της ψυχαγωγίας εκτός (HO.RE.CA).

Οι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση σε value-for-money λύσεις και προϊόντα καθημερινής χρήσης, στρέφοντας τον όγκο των αγορών τους προς τα σύγχρονα καταστήματα εγγύτητας των αλυσίδων λιανεμπορίου, τα οποία προσφέρουν ευελιξία, χαμηλότερες τιμές και στοχευμένο κωδικολόγιο.

Τουρισμός και Airbnb στηρίζουν τη ζήτηση

Παράλληλα, ο τουρισμός και η διάδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση για τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς αυξάνεται η προετοιμασία γευμάτων εντός καταλυμάτων.

Η ανάλυση της NielsenIQ δείχνει ότι η περιφέρεια και οι τουριστικοί προορισμοί παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στις πωλήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τον Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 19:05
