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ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:25 - 05 Δεκ 2025

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια  επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του  τροφίμου "Kinder Μιx 3D pop-up" των 143g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ‘Lidl Hellas’. Διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού  "αλεύρι σίτου", το οποίο είναι αλλεργιογόνο καθώς περιέχει γλουτένη.

Συγκεκριμένα, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν.

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