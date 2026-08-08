Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε την προληπτική απόσυρση και ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε ατομική συσκευασία 30 γραμμαρίων, λόγω ενδεχόμενης αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την παραγωγό εταιρεία Andros και τον ΕΦΕΤ.

Η ανακοίνωση:

Η ΕΛΓΕΚΑ, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών, προχωρά, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία «Andros» και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της Μαρμελάδας Φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων, με Lot No K156 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 30/06/2028. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν που αφορά στην προληπτική ανάκληση, καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς όπου θα τους παρέχεται η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.