Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SOLARIS, με στόχο την ανάπτυξη πιο αποδοτικών, αξιόπιστων και κερδοφόρων στρατηγικών λειτουργίας και συντήρησης των φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων στην Ευρώπη. Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, έχει διάρκεια τεσσάρων ετών (2024–2028) και συντονίζεται από το Danmarks Tekniske Universitet στη Δανία.

Το SOLARIS στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου φυσικών και ψηφιακών εργαλείων που βελτιώνουν την πρόβλεψη, αυξάνουν την απόδοση και υποστηρίζουν τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και τη μείωση του κόστους παραγόμενης ενέργειας κατά 10%.

Η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά προσφέροντας το φωτοβολταϊκό πάρκο «Μπιτάκος» ισχύος 2,6 MW, στο Κάστρο - Λυκοβούνι, ως πεδίο δοκιμών για την εφαρμογή και επικύρωση των λύσεων του SOLARIS σε πραγματικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται δεδομένα όπως μετεωρολογικές μετρήσεις, επικάθιση σκόνης μέσω αισθητήρων, στοιχεία παραγωγής ενέργειας, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων και πληροφορίες για τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Επιπλέον, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής αξιοποίησης του έργου, με έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και ανάλυση αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εφαρμογή και η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Η συμμετοχή απαιτεί στενή συνεργασία με όλους τους εταίρους για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ερευνητικά αποτελέσματα.

Η συμμετοχή στο SOLARIS εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο, προωθείται η ενσωμάτωση καινοτομίας, η ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το SOLARIS, μαζί με τα έργα TWINVEST, RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, αποτελούν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.