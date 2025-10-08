ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:07 - 08 Οκτ 2025

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Η ΔΕΗ blue, το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, ξεπέρασε το ορόσημο των 3.000 σημείων φόρτισης σε περισσότερες από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ να επιταχύνει τη μετάβαση προς βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Με περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης (DC/HPDC) και 39 ΔΕΗ blue Hubs που λειτουργούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, η ΔΕΗ blue προσφέρει ευρείακάλυψη και μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία δημόσιας φόρτισης. Ενδεικτικά, το ΔΕΗ blue Hub στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας (Top Parks) αποτελεί το ισχυρότερο στην Ελλάδα, με συνολική ισχύ 1,2 MW, υποστηρίζοντας την ταυτόχρονη φόρτιση έως και 29 οχημάτων, με θέσεις AC, DC και υπερταχυφόρτισης έως 360kW.

Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιείται με βάση σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την άνεση των χρηστών.

Φόρτιση παντού, εύκολα και ψηφιακά

Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίσουν όλα τα σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue μέσα από την ανανεωμένη εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη σε iOS και Android. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και κράτησης ταχυφορτιστή, εμφάνισης εκτιμώμενης ώρας άφιξης, πλοήγησης, καθώς και πρόσβασης σε προγράμματα προνομίων και ανταμοιβών, όπως το Re charge | Re ward.

Επιπλέον, η υπηρεσία PPC blueTrips δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να σχεδιάζουν τα επόμενα ταξίδια τους, με προτεινόμενες διαδρομές και στάσεις φόρτισης βάσει του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου φόρτισης στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ οδηγεί τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης

Με στρατηγική παρουσία και στην αγορά της Ρουμανίας, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και πράσινες τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των οδηγών και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η ανάπτυξη του δικτύου δημόσιας φόρτισης αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ για τον νέο εξηλεκτρισμό, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΔΕΗ ως ηγέτιδας δύναμης στη βιώσιμη ενέργεια και κινητικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ