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Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Τα επόμενα βήματα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:10 - 24 Οκτ 2025

Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
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Οι έρευνες της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στα τέσσερα «οικόπεδα» της Κρήτης και της Πελοποννήσου για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων βρίσκονται ακόμη πιο κοντά, αφού – όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (24/10) – ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε τέσσερις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπεγράφησαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τις περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου» και τις περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».

Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy.

Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα πλέον βήματα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron.

Ακολουθεί ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο και έπειτα τα τέσσερα νομικά κείμενα θα πάρουν το δρόμο για την κύρωση τους από τη Βουλή με προοπτική και πρόθεση εκ μέρους του ΥΠΕΝ όλα τα βήματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα στην επόμενη διετία θα μπορούν οι εταιρείες να πραγματοποιήσουν σεισμικές έρευνες, προκειμένου έπειτα να λάβουν την απόφαση για το αν θα προχωρήσουν σε ερευνητικές γεωτρήσεις που θα αποκαλύψουν οριστικά την ύπαρξη ή όχι απολήψιμων κοιτασμάτων στο υπέδαφος.

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα στην αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης πηγών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 11:12
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