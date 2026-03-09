Αυξήσεις εξπρές σε βενζίνη και πετρέλαιο - Επιστρέφουν τα pass; Έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα καύσιμα, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου ασκεί ισχυρές πιέσεις στην ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται ήδη οι οδηγοί, ενώ αυξήσεις αρχίζουν να μεταφέρονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η κυβέρνηση ψάχνει να βρει λύση.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην αντλία διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,77 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,57 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας, μάλιστα, οι τιμές πλησιάζουν ή ξεπερνούν ήδη τα 1,80 ευρώ.

Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ πριν από λίγες ημέρες η τιμή του βρισκόταν περίπου στα 1,54 ευρώ το λίτρο, σε αρκετά πρατήρια καταγράφονται πλέον τιμές έως και 1,89 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζεται πλέον ακριβότερο από την αμόλυβδη.

Την ίδια στιγμή, αυξητική πορεία ακολουθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 7 Μαρτίου η τιμή του διαμορφώθηκε στα 1,07 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 0,85 ευρώ στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς δεν αποκλείουν περαιτέρω άνοδο μέσα στις επόμενες ημέρες, με ορισμένους αναλυτές να θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο οι τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης να προσεγγίσουν ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο έως το τέλος της εβδομάδας.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά, εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν. Στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά επιδοτήσεων τύπου fuel pass με βασικά εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει και την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά.

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Επιπλέον, έγινε γνωστό πως έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε για το θέμα και ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο τραπέζι τέθηκαν άμεσα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αγορά των καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ, να θεωρείται αυτή την ώρα το κεντρικό σενάριο. Επιπρόσθετα, εξετάζεται και η επαναφορά του fuel pass, πλην όμως κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι πρέπει να κρατηθούν και «εφεδρείες» για το σενάριο της παράτασης της πολεμικής σύρραξης. Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία και δεν θα επιτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πάντως, αναγνωρίζεται από κυβερνητικά στελέχη ότι ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που μπορεί να μεταφραστούν σε νέο πληθωριστικό σπιράλ, εφόσον υπάρξει παράταση της σύγκρουσης.