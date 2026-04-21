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ΔΕΗ: Υπερκάλυψη 7 φορές για το ομόλογο από τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:52 - 21 Απρ 2026

ΔΕΗ: Υπερκάλυψη 7 φορές για το ομόλογο από τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας

Reporter.gr Newsroom
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Μαζική ήταν η συμμετοχή των κατοίκων των νομών Κοζάνης και Φλώρινας στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ, καθώς υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στο ομόλογο ύψους 5 εκατ. ευρώ.  

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε επτά φορές, αφού η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά και πληρούσαν το κριτήριο της στοχευμένης εντοπιότητας έφτασε τα 35 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει αναλογικά (pro rata), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία κατανομής που περιγράφεται στην ανακοίνωση – πρόσκληση.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως είχε δεσμευτεί κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, προχώρησε μέσω της 100% θυγατρικής του ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών, με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως η έκδοση από επενδυτές.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα 100 ευρώ, με ελάχιστη συμμετοχή τις 5 ομολογίες και ανώτατο όριο τις 250. Η απόδοση είναι σταθερή, στο 8% ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή μπορεί να αυξηθεί κατά 40% σε ορίζοντα πενταετίας (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη, με δυνατότητα επανέκδοσης από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρθηκαν — αποκλειστικά από Κοζάνη και Φλώρινα — συμμετείχαν μαζικά, υποβάλλοντας αιτήσεις στα τοπικά καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς από τις 13 Μαρτίου έως και τις 17 Απριλίου 2026. Η επιβεβαίωση της εντοπιότητας έγινε με την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως έγγραφα της εφορίας, πρόσφατοι λογαριασμοί ενέργειας, ύδρευσης ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και μισθωτήρια συμβόλαια δηλωμένα στις φορολογικές αρχές.

Η συγκεκριμένη έκδοση είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό ΑΗΣ Καρδιάς.

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 5,75 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία έως πενταετία και προβλέπει τη μετατροπή των πρώην λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο με πράσινο χαρακτήρα για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου κέντρου δεδομένων 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα επέκτασης έως και 1.000 MW σε δεύτερη φάση, εφόσον υπάρξει συμφωνία με διεθνείς παρόχους τεχνολογίας (hyperscalers). Παράλληλα προβλέπονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω των 2 GW, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 860 MW — μεταξύ αυτών δύο έργα αντλησιοταμίευσης — καθώς και η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου OCGT ισχύος 295 MW, με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW. Περιλαμβάνονται επίσης έργα αποκατάστασης και παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων, καθώς και επιπλέον παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συνολική αναδιάρθρωση της περιοχής.

Η υλοποίηση του συνόλου των έργων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική φάση και περίπου 2.000 μόνιμες θέσεις κατά τη λειτουργία, σε πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 16:06
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