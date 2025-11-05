ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χαλάστρα: Οι... πολυμήχανοι Έλληνες αγρότες αξιοποιούν το σπασμένο ρύζι στους γάμους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:57 - 05 Νοε 2025

Χαλάστρα: Οι... πολυμήχανοι Έλληνες αγρότες αξιοποιούν το σπασμένο ρύζι στους γάμους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αντιμέτωποι με τις ξηρασίες και τον εντονότερο ανταγωνισμό, οι Έλληνες καλλιεργητές ρυζιού στρέφονται σε μια νέα πηγή εσόδων: πωλούν το φθηνό, σπασμένο ρύζι τους σε γαμήλιους εορτασμούς, αντί να το πετούν ή να το χρησιμοποιούν για ζωοτροφή.

Η παράδοση του να ρίχνουν ρύζι πάνω στα νεόνυμφα ζευγάρια έχει εξελιχθεί σε ένα πρόβλημα σπατάλης στη μεσογειακή χώρα, λένε οι αγρότες, οι οποίοι εκτιμούν ότι σχεδόν 200 μετρικοί τόνοι βρώσιμου, ακέραιου ρυζιού χάνονται με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το Reuters, στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας, ένας συνεταιρισμός στη βόρεια Ελλάδα, στη Χαλάστρα —μια από τις κύριες ρυζοπαραγωγικές περιοχές— έχει, από τον Μάιο, πουλήσει πάνω από τρεις τόνους σπασμένου ρυζιού, το οποίο επανασυσκευάζεται και πωλείται σε λευκούς σάκους με την ετικέτα «γαμήλιο ρύζι».

«Όταν υπάρχει υποσιτισμός... είναι άδικο να το πετάμε», δήλωσε ο Χρήστος Γκατζαράς, 52 ετών, αγρότης και επικεφαλής του συνεταιρισμού παραγωγών ρυζιού.

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής της που υπολογίζεται σε 250.000 τόνους. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει σφοδρό ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές από τη Νότια Ασία, καθώς και τις πρόσφατες ξηρασίες που πλήττουν τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση», δήλωσε ο Βασίλης Ματζιούνης, 34 ετών, αγρότης που στηρίζει την πρωτοβουλία.

Κάθε χρόνο τελούνται δεκάδες χιλιάδες θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι στην Ελλάδα, ενώ πολλά ξένα ζευγάρια επιλέγουν τα γραφικά νησιά της Σαντορίνης ή της Μυκόνου ως σκηνικό του γάμου τους.

Το σπασμένο ρύζι —που υφίσταται ζημιά κατά τη συγκομιδή ή την επεξεργασία— αντιστοιχεί περίπου στο 9% των εξαγωγών ρυζιού της Ελλάδας, και η διοχέτευσή του στους γάμους θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση του κλάδου.

«Κάποιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ρίχνουν βρώσιμο ρύζι», είπε ο Γιάννης Γώγος, επικεφαλής πωλήσεων του πρωτογενούς συνεταιρισμού της Χαλάστρας. «Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 10:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΝ: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για χρήση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα
Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για χρήση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα

Χατζημηνάς: Χρειάζεται επιθετική πολιτική για αύξηση του ΑΕΠ - Απαραίτητη η χρήση οριακών φόρων
Οικονομία

Χατζημηνάς: Χρειάζεται επιθετική πολιτική για αύξηση του ΑΕΠ - Απαραίτητη η χρήση οριακών φόρων

Audi: Η τεχνολογία ψηφιακού φωτισμού ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Η τεχνολογία ψηφιακού φωτισμού ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το πραγματικό στοίχημα του Σχοινά πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Γιώργος Ραυτόπουλος

Το πραγματικό στοίχημα του Σχοινά πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προτάσεις για να μπει φραγμός στην οικονομική ασφυξία της ρυζοκαλλιέργειας και την ερημοπoίηση των ορυζώνων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Προτάσεις για να μπει φραγμός στην οικονομική ασφυξία της ρυζοκαλλιέργειας και την ερημοπoίηση των ορυζώνων

Τσιάρας: Υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για τις φυσικές καταστροφές
Πολιτική

Τσιάρας: Υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για τις φυσικές καταστροφές

Αιχμές Χατζηδάκη κατά της αντιπολίτευσης – Η διακομματική επιτροπή αφορά το μέλλον του αγροτικού τομέα
Πολιτική

Αιχμές Χατζηδάκη κατά της αντιπολίτευσης – Η διακομματική επιτροπή αφορά το μέλλον του αγροτικού τομέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ