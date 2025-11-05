Χαλάστρα: Οι... πολυμήχανοι Έλληνες αγρότες αξιοποιούν το σπασμένο ρύζι στους γάμους

Αντιμέτωποι με τις ξηρασίες και τον εντονότερο ανταγωνισμό, οι Έλληνες καλλιεργητές ρυζιού στρέφονται σε μια νέα πηγή εσόδων: πωλούν το φθηνό, σπασμένο ρύζι τους σε γαμήλιους εορτασμούς, αντί να το πετούν ή να το χρησιμοποιούν για ζωοτροφή.

Η παράδοση του να ρίχνουν ρύζι πάνω στα νεόνυμφα ζευγάρια έχει εξελιχθεί σε ένα πρόβλημα σπατάλης στη μεσογειακή χώρα, λένε οι αγρότες, οι οποίοι εκτιμούν ότι σχεδόν 200 μετρικοί τόνοι βρώσιμου, ακέραιου ρυζιού χάνονται με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το Reuters, στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας, ένας συνεταιρισμός στη βόρεια Ελλάδα, στη Χαλάστρα —μια από τις κύριες ρυζοπαραγωγικές περιοχές— έχει, από τον Μάιο, πουλήσει πάνω από τρεις τόνους σπασμένου ρυζιού, το οποίο επανασυσκευάζεται και πωλείται σε λευκούς σάκους με την ετικέτα «γαμήλιο ρύζι».

«Όταν υπάρχει υποσιτισμός... είναι άδικο να το πετάμε», δήλωσε ο Χρήστος Γκατζαράς, 52 ετών, αγρότης και επικεφαλής του συνεταιρισμού παραγωγών ρυζιού.

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής της που υπολογίζεται σε 250.000 τόνους. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει σφοδρό ανταγωνισμό από φθηνές εισαγωγές από τη Νότια Ασία, καθώς και τις πρόσφατες ξηρασίες που πλήττουν τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση», δήλωσε ο Βασίλης Ματζιούνης, 34 ετών, αγρότης που στηρίζει την πρωτοβουλία.

Κάθε χρόνο τελούνται δεκάδες χιλιάδες θρησκευτικοί και πολιτικοί γάμοι στην Ελλάδα, ενώ πολλά ξένα ζευγάρια επιλέγουν τα γραφικά νησιά της Σαντορίνης ή της Μυκόνου ως σκηνικό του γάμου τους.

Το σπασμένο ρύζι —που υφίσταται ζημιά κατά τη συγκομιδή ή την επεξεργασία— αντιστοιχεί περίπου στο 9% των εξαγωγών ρυζιού της Ελλάδας, και η διοχέτευσή του στους γάμους θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση του κλάδου.

«Κάποιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ρίχνουν βρώσιμο ρύζι», είπε ο Γιάννης Γώγος, επικεφαλής πωλήσεων του πρωτογενούς συνεταιρισμού της Χαλάστρας. «Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη».