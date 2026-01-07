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Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι απαντά η κυβέρνηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:25 - 07 Ιαν 2026

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι απαντά η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Στα δύο θα κοπεί η χώρα από αύριο, Πέμπτη (8/1), αφού οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε Νίκαια, Καρδίτσα (Ε65),  Προμαχώνα, Βοιωτία, Λακωνία,  Περιμετρική Πατρών και Αιτωλοακαρνανίας.  

Πιο αναλυτικά, στη γενική συνέλευση που έγινε στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε αποκλεισμός 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ, αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους. Αύριο στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αγρότες δηλώνουν «πάμε Τέμπη και ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», δηλώνοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν λύνουν στην πραγματικότητα τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Την ίδια στιγμή κλιμάκωση αποφάσισαν και οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι παραμένουν στο μπλόκο στον Ε65. Όπως τόνισαν στη γενική τους συνέλευση σήμερα το απόγευμα, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Την Πέμπτη (8/1), οι αγρότες αναμένεται να μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής. Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες.

Το μπλόκο της Λακωνίας θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, και θα ενισχύσει με την παρουσία στο 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Με ομόφωνη απόφαση τους οι αγρότες ζητούν, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από 8 μπλόκα

Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι 8 μπλόκων απέστειλαν επιστολή προς τον Κώστα Τσιάρα, ζητώντας του διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Τα 8 αυτά μπλόκα είναι από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Τι αναφέρουν στην επιστολή τους

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.
Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις.

1) Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2) Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,
Με τιμή,
ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΔΥΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΝΗΣΕΛΙ
ΣΚΥΔΡΑ
ΑΙΓΙΝΙΟ
Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες»

Κυβερνητικοί κύκλοι: Να εκπροσωπούν όλους τους αγρότες

Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας σχετικά με την επιστολή αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.

«Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές προτρέπουν τους αγρότες σε συνάντηση με τους κκ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού – όπως αναφέρουν – έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθυμίζουν, δε, ότι οι αγρότες είχαν απορρίψει «χωρίς συζήτηση» το ραντεβού που είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός, έχοντας προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση.

«Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό», καταλήγουν οι πηγές.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 23:45
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