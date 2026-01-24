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Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια αποκλιμάκωσης αλλά παραμένει η επιφυλακή
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:59 - 24 Ιαν 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια αποκλιμάκωσης αλλά παραμένει η επιφυλακή

Reporter.gr Newsroom
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Σημάδια κάμψης στη μετάδοση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο οι αρχές επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για την πλήρη εξάλειψη της νόσου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 18 Ιανουαρίου έχουν θανατωθεί 472.928 ζώα, ενώ καταγράφηκαν 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.559 εκτροφές. Την ίδια ώρα, οι νέες μολύνσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση: από περίπου 200 νέες μολυσμένες εκτροφές εβδομαδιαία τον Οκτώβριο, ο δείκτης μετάδοσης υποχώρησε στο 0,5, με μόλις 16 νέα κρούσματα καταγεγραμμένα μεταξύ 10-18 Ιανουαρίου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση τόνισε την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, απορρίπτοντας την προοπτική εμβολιασμού, καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, υπογράμμισε ότι η χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων θα επιφέρει περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων, με σοβαρές συνέπειες για τη φέτα και τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Η βελτίωση της κατάστασης αποδίδεται τόσο στις χειμερινές καιρικές συνθήκες, που περιορίζουν τις μετακινήσεις ζώων, όσο και στην εντατικοποίηση των ελέγχων και την απαγόρευση παράνομων μετακινήσεων. Ωστόσο, παραμένουν προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων σε τοπικό επίπεδο, όπως η διακοπή λειτουργίας απολυμαντικών σταθμών σε ορισμένες περιφέρειες λόγω λήξης συμβάσεων προσωπικού.

Η ΕΕΕΔΕΕ προειδοποιεί ότι η επερχόμενη άνοιξη μπορεί να αυξήσει τη μεταδοτικότητα λόγω της κινητικότητας των ζώων, τονίζοντας την ανάγκη για καθολική τήρηση των μέτρων. Στο επόμενο στάδιο, θα εξεταστεί η ανασύσταση των εκτροφών με σχέδιο στήριξης των κτηνοτρόφων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε η παραγωγή να επανέλθει σε ασφαλείς και βιώσιμους όρους.

Ο κ. Μπιλλίνης απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν τη διάδοση μη εγκεκριμένων εμβολίων και ψευδών πληροφοριών, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τη νόσο, αλλά θέτουν σε κίνδυνο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα και τη διεθνή αξιοπιστία των προϊόντων.

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