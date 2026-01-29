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Μοσχονάς (CEO RM International): Ανάχωμα για τον πρωτογενή τομέα η ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων μας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:59 - 29 Ιαν 2026

Μοσχονάς (CEO RM International): Ανάχωμα για τον πρωτογενή τομέα η ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων μας

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε μια συγκυρία που η συζήτηση για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα εντείνεται, το στοίχημα της εξωστρέφειας και της ανάδειξης των ελληνικών προϊόντων στις μεγάλες ξένες αγορές αλλά και στην εγχώρια τουριστική αγορά αποκτά χαρακτήρα πρώτης προτεραιότητας.

Στο φόντο αυτό, μιλώντας στο Reporter.gr, ο Κωστής Μοσχονάς CEO RM International με αφορμή τη φετινή έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ, που εστιάζει στο Premium Positioning και την τυποποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναφέρει ότι «η ελληνική γαστρονομία έχει τη δύναμη να πρωταγωνιστήσει παγκοσμίως, αρκεί να επενδύσουμε στην ποιότητα και τη στρατηγική προσέγγιση».

Με αφορμή, δε, τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur o κ. Μοσχονάς τονίζει ότι εντείνεται η ανάγκη για τις ελληνικές επιχειρήσεις να θωρακίσουν την ταυτότητα των προϊόντων τους. «Για την Ελλάδα, η απάντηση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό δεν βρίσκεται στη σύγκριση των τιμών, αλλά στην ανάδειξη της μοναδικότητας και της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων μας, στοιχεία που δεν μπορούν να υποκατασταθούν εύκολα», τονίζει.

Όπως αναφέρει ο κ. Μοσχονάς, «ο ρόλος της ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι θεμελιώδης, καθώς λειτουργεί ως επιταχυντής εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσω του Hosted Buyer Program, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές εμπορικές συμφωνίες, φέρνοντας τους παραγωγούς σε άμεση επαφή με Decision Makers από διεθνείς αγορές. Παρέχουμε ένα οργανωμένο περιβάλλον που μειώνει το ρίσκο αναζήτησης συνεργατών και βοηθά τις εταιρείες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους με τον επαγγελματισμό που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός».

Σημειώνεται ότι η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της λαμβάνει χώρα από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.

Τιμώμενη Περιφέρεια για τη φετινή διοργάνωση είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα έχει την ευκαιρία να προβάλει τον γαστρονομικό της πλούτο, τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα και την παράδοση που την καθιστά κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό.

Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 300 εκθέτες με μεγάλη ποικιλία premium προϊόντων. Οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις για νέες συνεργασίες. Η εμπειρία του επισκέπτη εμπλουτίζεται φέτος με εξειδικευμένες ενότητες.

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Η συνέντευξη

Ποιες είναι οι βασικές τάσεις που αναδεικνύονται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών μέσα από την ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026;

- Μέσα από τη φετινή διοργάνωση αναδεικνύεται ξεκάθαρα η στροφή προς το Premium Positioning και την τυποποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι βασικές τάσεις εστιάζουν στα Premium Spirits και λικέρ με ελληνικά συστατικά, στις γηγενείς ποικιλίες οίνου και στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, καθώς η «ελληνικότητα» ταυτίζεται πλέον διεθνώς με την ποιότητα. Παράλληλα, βλέπουμε μια έντονη δυναμική στα προϊόντα με ισχυρό αφήγημα (storytelling) που αναδεικνύουν την εντοπιότητα και την ιστορία τους.

Τι διαφοροποιεί τη φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026 σε σχέση με προηγούμενες χρονιές;

- Η φετινή 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ διαφοροποιείται μέσω των ενισχυμένων θεματικών ενοτήτων που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη. Η σημαντικότερη καινοτομία είναι το Honey Bar, μια νέα ενότητα αφιερωμένη στο ελληνικό μέλι, που έρχεται να συμπληρώσει επιτυχημένους θεσμούς όπως το Olive Oil Bar και το Wine Walk. Επιπλέον, η έκθεση λειτουργεί πλέον ως μια πλήρης Turn-key λύση και υβριδική πλατφόρμα, προσφέροντας δικτύωση και προβολή 365 ημέρες τον χρόνο μέσω των ψηφιακών μας εργαλείων.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τoυ θεσμού για την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων;

- Ο ρόλος της ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι θεμελιώδης, καθώς λειτουργεί ως επιταχυντής εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσω του Hosted Buyer Program, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές εμπορικές συμφωνίες, φέρνοντας τους παραγωγούς σε άμεση επαφή με Decision Makers από διεθνείς αγορές. Παρέχουμε ένα οργανωμένο περιβάλλον που μειώνει το ρίσκο αναζήτησης συνεργατών και βοηθά τις εταιρείες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους με τον επαγγελματισμό που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε όσους θα συμμετέχουν και σε όσους θα επισκεφθούν τη φετινή έκθεση;

- Το μήνυμά μου είναι ότι η ελληνική γαστρονομία έχει τη δύναμη να πρωταγωνιστήσει παγκοσμίως, αρκεί να επενδύσουμε στην ποιότητα και τη στρατηγική προσέγγιση. Στους εκθέτες εύχομαι να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εργαλεία δικτύωσης που προσφέρουμε, και στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας μέσα από μια διοργάνωση που πρεσβεύει την αυθεντικότητα και την καινοτομία.

Ποιες γαστρονομικές εμπειρίες, επαγγελματικά σεμινάρια και παράλληλες δράσεις ξεχωρίζουν στο φετινό πρόγραμμα;

- Στο φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα live sessions της ενότητας «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» με καταξιωμένους Chefs, καθώς και τα εξειδικευμένα σεμινάρια στο Wine Walk και το Olive Oil Bar. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στα Βραβεία AFFA, τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία, αλλά και στο Buyer’s Square, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις B2B συναντήσεις που αποτελεί την «καρδιά» της εμπορικής δραστηριότητας της έκθεσης.

Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις της αλυσίδας αξίας που χτίζεται πάνω στον αγροτικό τομέα;

- Οι κυριότερες προκλήσεις αφορούν τη διατήρηση της παραγωγικής συνέπειας, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάγκη για σύγχρονο branding. Ο αγροτικός τομέας πρέπει να περάσει από τη λογική της μαζικής παραγωγής στην παραγωγή υψηλής αξίας. Η κλιματική κρίση και το αυξημένο κόστος ενέργειας επιβάλλουν επίσης τη στροφή σε πιο βιώσιμες πρακτικές, ώστε η αλυσίδα αξίας να παραμείνει ανθεκτική και ανταγωνιστική.

Η συμφωνία της Λατινικής Αμερικής με την ΕΕ δημιουργεί ευκαιρίες ή ναρκοθετεί; Η προσιτότητα στο ποιοτικό τρόφιμο θα είναι ένα όνειρο για τους απλούς;

- Κάθε διεθνής συμφωνία φέρνει μαζί της ένα σύνθετο μείγμα προκλήσεων και νέων προοπτικών. Ενώ ανοίγονται δρόμοι για συνεργασίες σε ευρύτερες αγορές, παράλληλα εντείνεται η ανάγκη για τις ελληνικές επιχειρήσεις να θωρακίσουν την ταυτότητα των προϊόντων τους. Για την Ελλάδα, η απάντηση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό δεν βρίσκεται στη σύγκριση των τιμών, αλλά στην ανάδειξη της μοναδικότητας και της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων μας, στοιχεία που δεν μπορούν να υποκατασταθούν εύκολα. Όσον αφορά την προσιτότητα, ο στόχος μας πρέπει να είναι η ανάδειξη του ποιοτικού τροφίμου ως μια ουσιαστική αξία για την καθημερινή διατροφή. Μέσα από μια πιο αποδοτική αλυσίδα αξίας και τη σωστή ενημέρωση, το ποιοτικό ελληνικό τρόφιμο μπορεί και πρέπει να παραμείνει προσβάσιμο, αποτελώντας μια διαχρονική επένδυση στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 15:54
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