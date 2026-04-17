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ΥΠΑΑΤ: Σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο
Πολιτική
15:41 - 17 Απρ 2026

ΥΠΑΑΤ: Σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προετοιμάζει σχέδιο μερικής άρσης της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης κανόνων βιοασφάλειας και συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Η σχετική πρόθεση γνωστοποιήθηκε σήμερα (17/4) στο πλαίσιο τρίωρης έκτακτης σύσκεψης με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, τυροκόμων, παραγωγών και τοπικών φορέων, με αντικείμενο τη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί λόγω του αφθώδους πυρετού στο νησί.    

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη για ψυχραιμία, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της νόσου, καθώς και διαρκής στήριξη των επαγγελματιών που πλήττονται από τις συνέπειες των υγειονομικών περιορισμών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η αποστολή δέκα κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του υπουργού. Επιπλέον, θα συσταθεί ομάδα διαχείρισης κρίσης στο νησί, με στόχο τον συντονισμό όλων των επιτόπιων δράσεων.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, καθώς και βουλευτές, εξετάστηκε η επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου, καθώς και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ προς τις τυροκομικές επιχειρήσεις.

Τέλος, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ταχύτερη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, καθώς και τα νέα εργαλεία για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, που περιλαμβάνουν επιτάχυνση διαδικασιών αποζημιώσεων, ενίσχυση προσωπικού μέσω προσλήψεων και μετακινήσεων, καθώς και απλούστευση των διαδικασιών προμηθειών.

Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις από την απαγόρευση διακίνησης γάλακτος είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, έως και 250 τόνοι γάλακτος απορρίπτονται καθημερινά, ενώ η έλλειψη κατάλληλων υποδομών διαχείρισης εντείνει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί ζητούν να βρεθεί τρόπος ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των προϊόντων τους εκτός νησιού, κάτι που ωστόσο παραμένει δύσκολο λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της νόσου. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών ελέγχων και τη δημιουργία διαγνωστικού εργαστηρίου στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η εξέταση δειγμάτων και να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, έξω από το Υπουργείο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων, εκφράζοντας τη στήριξή του στους παραγωγούς και την έντονη ανησυχία για την κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvars7pasjl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τον αποκλεισμό του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης, ενώ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας έχουν επεκτείνει τις κινητοποιήσεις τους και στο εμπορικό λιμάνι, εμποδίζοντας την αποβίβαση φορτηγών που μετέφερε πλοίο.

Οι διαδηλωτές επιτρέπουν την κανονική μετακίνηση επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων, ωστόσο μπλοκάρουν τη διέλευση φορτηγών και νταλικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvamm8ph7i1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια από και προς την Τουρκία έως την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μαζικό συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι διαμαρτύρονται τόσο για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, όσο και για τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Την ίδια ώρα, μεγάλα τυροκομεία έχουν διακόψει την παραλαβή γάλακτος, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους παραγωγούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 18:16
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