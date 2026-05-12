Μοντέλο ΑΑΔΕ στους αγροτικούς ελέγχους – Πληρωμή €2,31 δισ. σε 600.000 αγρότες φέτος

Κοινοτικές ενισχύσεις 2,31 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, παρουσιάσθηκε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων, οι οποίες έως το τέλος Ιουνίου θα φθάσουν στο 1,065 δισ. ευρώ και έως το τέλος του έτους θα πληρωθούν ακόμη 1,166 δισ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και ένα ακόμη δισεκατομμύριο ευρώ από τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά σε έργα εκτός πληρωμών ΟΣΔΕ.

Παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ο ΥπΑΑΤ, Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι οι πληρωμές θα συνεχισθούν κανονικά και ο ίδιος θα είναι εγγυητής και αρωγός της προσπάθειας που γίνεται για μετάβαση σε ένα σύστημα πληρωμών προς τους πραγματικούς δικαιούχους, στο οποίο θα κυριαρχεί η διαφάνεια και η δικαιοσύνη. «Το πάρτυ τελείωσε για τους επιτηδείους», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρεί σε ρήξη με ό,τι μας κρατούσε πίσω. Επίσης τόνισε ότι στόχος είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτισλής τόνισε ότι στόχος είναι με το νέο σύστημα «Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Συγκεκριμένα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:

«Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αποτελεί μια στρατηγική εμβληματική μεταρρύθμιση για την ελληνική Πολιτεία. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της αγροτικής πολιτικής, μέσω της διαφάνειας και της ακεραιότητας των πληρωμών. Σίγουρα δεν είναι εύκολη αυτή η άσκηση, δηλαδή το να αλλάζεις ένα σύστημα που πάσχει από παθογένειες δεκαετιών, ενώ ταυτόχρονα προχωράς σε πληρωμές προς τους δικαιούχους. Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Ξέραμε τις δυσκολίες όταν πήραμε την απόφαση να λύσουμε ριζικά αυτό το διαχρονικό συστημικό πρόβλημα, που εξέθετε τη χώρα. Όπως αποδείξαμε με τις πληρωμές πέρσι το 2025, έτσι και με τις πληρωμές τις φετινές του 2026, θα τα καταφέρουμε, σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές: Οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει, και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε ή μάλλον καλύτερα, αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε.

Όπως γνωρίζετε, από το 1962 η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλά μια πολιτική επιδοτήσεων και πληρωμών. Είναι μια σύζευξη της γεωργίας και της κοινωνίας της Ευρώπης και των γεωργών της. Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες. Και αυτό ακριβώς οφείλουμε να τηρούμε χωρίς εκπτώσεις, ως χώρα μέλος της Ευρώπης.

Για εμάς η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων δεν είναι επιλογή. Είναι μια υποχρέωση. Είναι υποχρέωση που πρέπει να διασφαλίσουμε μέσα από ένα σύγχρονο, μόνιμο, ξεκάθαρο και αποτελεσματικό οργανισμό πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων.

Ακριβώς αυτές τις δεσμεύσεις τις απεικονίσαμε σε ένα σχέδιο δράσης. Το λέμε στα… ελληνικά Action Plan 2, το οποίο συνομολόγησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με την ενεργό συμμετοχή φυσικά των προκατόχων μου και του διοικητή της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, που θα μας οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων. Και θα τον εφαρμόσουμε τον οδικό χάρτη του Σχεδίου Δράσης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας για την οριστική πιστοποίηση του Οργανισμού.

Τα πρώτα βήματα γίνονται. Αύριο καταθέτουμε στη Βουλή τροπολογία για το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφαλαίου αιγών και προβάτων και θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πρέπει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Η ανάκτηση της αξιοπιστίας δεν σημαίνει μόνο ότι θα βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες και πρακτικές που τόσο έβλαψαν τη χώρα δημοσιονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Σημαίνει και κάτι άλλο: Ότι μόνο εάν η Ελλάδα ανακτήσει την αξιοπιστία της στη γεωργική πολιτική και στην αγροτική πολιτική, θα μπορεί να ακουστεί με δυνατή φωνή στις νέες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2028, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Γυρνάμε λοιπόν σελίδα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ως Υπουργείο και κυβέρνηση με κάθε τρόπο την ΑΑΔΕ και τον Διοικητή της που έχουν όντως επιφορτιστεί με έναν πολύ δύσκολο ρόλο και ένα πολύ δύσκολο έργο.

Θέλω με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ στις εγκαταστάσεις της Αρχής, να δηλώσω ότι δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαι δίπλα της, ως εγγυητής και αρωγός αυτής της τεράστιας της ιστορικής προσπάθειας, ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, έγκαιρα, γρήγορα και έγκυρα.

Τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι έντιμοι παραγωγοί, οι νοικοκυραίοι, οι άνθρωποι της προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά και τηρούν τους κανόνες, αυτοί που μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι και δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Μ’ αυτούς λοιπόν είμαστε, γι’ αυτούς δουλεύουμε. Αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτήδειους. Ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λυμαίνονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού, σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Γι’ αυτούς τους επιτήδειους το πάρτι τελείωσε. Τελεία και παύλα.

Φίλε Γιώργο, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Με συνεργασία. Με αποφασιστικότητα. Έχουμε κι άλλες φορές συνεργαστεί από διαφορετικά μετερίζια και ξέρω τις ικανότητές σου και είμαι σίγουρος θα τα καταφέρουμε και τώρα.

Αυτή η κυβέρνηση δεν φοβάται τα δύσκολα, δε φοβάται τα σύνθετα. Έχουμε μια κεντρική επιλογή να έχουμε ρήξη με όλα όσα κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Σε λίγο τώρα ο διοικητής θα σας παρουσιάσει αναλυτικά το πώς αυτό το πολιτικό πλαίσιο μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις πληρωμές. Αυτό το χρόνο και μετά θα είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δήλωσε: «Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο Οργανισμό Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών. Με μια βασική αρχή: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς είπε:

Για τους νέους αγρότες: «Τώρα για τους νέους αγρότες θέλω να ξέρετε ότι είναι μια από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ και στις συζητήσεις που είχα με τους ομολόγους μου στην Ευρώπη, διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι είναι μια από τις πιο πως να πω στοχεύσεις στις οποίες συγκλίνει όλος ο κόσμος. Άρα πιστεύω ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έχει πολλά φιλόδοξα ενδιαφέροντα εργαλεία για τους νέους αγρότες. Τώρα, για το τρέχον πλαίσιο, ο διοικητής είπε στις διαφάνειες του πότε θα γίνουν οι πληρωμές σε σχέση με τις δρομολογημένες δράσεις για τις νέες εντάξεις. Αναμένουμε την ολοκλήρωση των ελέγχων και του πληροφοριακού συστήματος. Νομίζουμε μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα προχωρήσουμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα».

Για το έργο που έχει αναλάβει και τις προτεραιότητες που έχει θέσει: « Έχω και στο παρελθόν αναλάβει επικίνδυνες αποστολές. Ποτέ δε δίστασα απέναντι στις δυσκολίες. Θυμάμαι ακόμα, όταν έγινα επίτροπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κάποιοι με δείχναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έλεγαν να, αυτός ο αφελής νομίζει ότι θα βρει λύση για το μεταναστευτικό. Όταν έφυγα όμως, άφησα πίσω μου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αποτελεί τώρα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ένα πλαίσιο που έχει η Ευρώπη στα χέρια της και αποδίδει. Το ίδιο και εδώ. Έχω πλήρη επίγνωση της σύνθετης αποστολής. Πρέπει να δώσουμε τις μάχες μας σωστά. Και καθόσον με αφορά, απαντώ στην ερώτησή σας. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρία εργοτάξια. Το πρώτο εργοτάξιο είναι αυτό που συζητάμε σήμερα. Εδώ η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΑΔΕ. Με αυτή τη συνθετότητα που συζητήσαμε. Το δεύτερο εργοτάξιο είναι να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας και αξιόπιστα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα καθορίσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη και στη χώρα μας μέχρι το 2034. Και εκεί πρέπει να αφήσουμε ισχυρό αποτύπωμα. Και το τρίτο είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε με τις ζωονόσους. Έχουμε καταφέρει στην ευλογιά με πολύ δουλειά και με τη βοήθεια της αστυνομίας που θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω να καλυτερεύσουμε την κατάσταση. Δεν επαγρυπνούμε όμως. Έρχεται καλοκαίρι και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η πρόοδος που κάναμε θα κρατήσει σε βάθος χρόνου. Και έχουμε φυσικά τη μεγάλη μάχη που δίνουμε με τον αφρώδη πυρετό. Στη Λέσβο, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για την οποία πιστεύω ότι απαιτείται συνεργασία, ψυχραιμία, έλεγχοι, επιτήρηση από όλους. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου. Ξέρω ότι δεν είναι η πιο εύκολη δουλειά στην κυβέρνηση. Αλλά είμαι αποφασισμένος να τις παλέψω».

Για τους στομαχικούς βώλους: «Ακουμπάει το σχέδιο δράσης στο action plan της μετάβασης. Αν και η τροπολογία θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή, οπότε θα πούμε και εκεί περισσότερα. Λοιπόν, είπαμε ότι προβλέπουμε ένα νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων. Επιλέξιμα θα είναι μόνο τα αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών στα οποία θα έχει τοποθετηθεί αυτός ο βώλος, με τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Θα έχει πραγματοποιηθεί σχετική καταχώρηση στην νέα ψηφιακή βάση δεδομένων. Συστήνεται μια ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας στη Διεύθυνση Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη ψηφιακή βάση για σκοπούς επιλεξιμότητας και ελέγχου.

Επίσης προβλέπεται αυτή η βάση να έχει διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και το ολοκληρωμένο σύστημα, το πληροφοριακό, το ΟΣΔΕ και μετά με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Αργότερα θα καθορίσουμε την έναρξη λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές της βάσης, τη σταδιακή εφαρμογή του μέσου του εργαλείου των βολών ανά γεωγραφική ζώνη ή κατηγορία εκμεταλλεύσεων, τους όρους πρόσβασης και της ασφάλειας του συστήματος, τις διαδικασίες καταχώρησης, τις διαδικασίες τοποθέτησης που θα γίνονται αποκλειστικά από τους κτηνιάτρους και είναι μια υποχρέωση της χώρας, η οποία όπως είπαμε πρέπει να γίνει ως βάση της μετάβασης.

Τον έλεγχο αυτής της εφαρμογής του νέου πλαισίου θα έχουν οι κατά τόπους Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, οι ΔΑΟΚ και η ΑΑΔΕ με επιτόπιους Ελέγχους όπου χρειάζεται. Είναι ένα νέο σύστημα, όπως είπε ο διοικητής. Ξεκινάμε γιατί δεσμευτήκαμε σε αυτό, αλλά βλέπουμε τις τεχνολογίες. Είναι μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή που δείχνει όμως σαφέστατα την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να πάρουμε και σταδιακά θα επεκταθεί αυτό, έτσι ώστε να έχουμε την ιχνηλασιμότητα την οποία χρειαζόμαστε στο νέο σύστημα».

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