Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Τα κορυφαία success stories της εγχώριας αγοράς επιβραβεύθηκαν στη φετινή τελετή απονομής, που διοργάνωσε η Direction Business Network, παρουσία περισσότερων από 450 υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων της πολιτείας και της θεσμικής ηγεσίας, καθώς και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στη νέα, 13η έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Business Network, που μόλις κυκλοφόρησε.

Την κορυφαία διάκριση «Επιχείρηση της Χρονιάς», της 11ης διοργάνωσης, απέσπασε η Παπαστράτος έπειτα από ψηφοφορία 9.500 ανώτατων στελεχών. Επιπλέον, τιμήθηκε ως Πρωταγωνιστής Κλάδου στα Καπνικά Προϊόντα για 6η συνεχή χρονιά και ως «Ιστορική Επιχείρηση», για τα 95 χρόνια λειτουργίας της.

Παράλληλα, η εταιρεία ξεχώρισε για 6η συνεχή χρονιά ως Πρωταγωνιστής Κλάδου στην κατηγορία των Καπνικών Προϊόντων, βάσει κύκλου εργασιών, κερδών προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων. Η Παπαστράτος τιμήθηκε επίσης με τη διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση», καθώς φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια από την ίδρυσή της.