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Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Σκλαβενίτη μετά το πρόστιμο
Οικονομία
18:02 - 10 Οκτ 2025

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Σκλαβενίτη μετά το πρόστιμο

Γιώργος Αλεξάκης
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Θέματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και την ανάγκη αποσαφήνισης των κανόνων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης  Κωστή Χατζηδάκη, και της ηγετικής ομάδας της αλυσίδας Σκλαβενίτης, στην οποία συμμετείχαν οι Μάκης, Μαρία και Βίκυ Σκλαβενίτη.

Με βάση ασφαλείς πληροφορίες η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στην ανάγκη ξεκαθαρίσματος του πλαισίου που διέπει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς).

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κυβέρνηση και διοίκηση της αλυσίδας συμφώνησαν να υπάρξει συνεννόηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ώστε να διευκρινιστούν οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της έντονης αντίδρασης του ομίλου Σκλαβενίτη μετά το πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης, επικαλούμενο παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και άδικες.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας από άποψη αριθμού εργαζόμενων στη χώρα Γεράσιμος Σκλαβενίτης έθεσε στον πρωθυπουργό τους προβληματισμούς του και τόνισε την ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΔΙΜΕΑ.

Παράλληλα, ο Σκλαβενίτης έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη ενημερωτική καμπάνια μέσα από τα καταστήματά του, παρουσιάζοντας τη θέση της επιχείρησης για την υπόθεση και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για διαφάνεια, σεβασμό στους καταναλωτές και τήρηση των κανόνων της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 18:32
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