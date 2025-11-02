ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλείνουν 45 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αναλυτικά η λίστα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:29 - 02 Νοε 2025

Κλείνουν 45 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αναλυτικά η λίστα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από τη Δευτέρα (3/11) τίθεται σε ισχύ το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), το οποίο περιλαμβάνει το άμεσο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί λουκέτο για 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Ωστόσο μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κόμματα, εργαζομένους και παράγοντες της αυτοδιοίκησης, οι τελικές αποφάσεις για τα περισσότερα καταστήματα της υπαίθρου θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, τον οποίο δημοσίευσαν τα ΕΛΤΑ την Κυριακή (2/11), τα παρακάτω καταστήματα θα σταματήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του δικτύου των ΕΛΤΑ. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα καταστήματα:

  • ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ
  • ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  • ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 23:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γενικευμένη απραξία, πολιτικά καβγαδάκια και λόγια μεγάλων ανδρών
Ειδήσεις

Γενικευμένη απραξία, πολιτικά καβγαδάκια και λόγια μεγάλων ανδρών

Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια – Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε δύο τραυματίες
Ειδήσεις

Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια – Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε δύο τραυματίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χωρίς σαφείς απαντήσεις ο Γερμανός ΥΠΕΞ για την ελληνόφωνη DW
Πολιτική

Χωρίς σαφείς απαντήσεις ο Γερμανός ΥΠΕΞ για την ελληνόφωνη DW

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ
Ειδήσεις

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ

Το ωράριο των καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο
Ειδήσεις

Το ωράριο των καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Πασχαλινό ωράριο αγοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις επόμενες ημέρες
ΕΜΠΟΡΙΟ

Πασχαλινό ωράριο αγοράς: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ