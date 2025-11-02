Κλείνουν 45 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αναλυτικά η λίστα

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί λουκέτο για 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Ωστόσο μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κόμματα, εργαζομένους και παράγοντες της αυτοδιοίκησης, οι τελικές αποφάσεις για τα περισσότερα καταστήματα της υπαίθρου θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.
Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, τον οποίο δημοσίευσαν τα ΕΛΤΑ την Κυριακή (2/11), τα παρακάτω καταστήματα θα σταματήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του δικτύου των ΕΛΤΑ. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα καταστήματα:
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ
- ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ