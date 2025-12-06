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Κυρανάκης: Αποξήλωση τρόλεϊ και νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα - Ποιες παρεμβάσεις δρομολογούνται
Πολιτική
10:57 - 06 Δεκ 2025

Κυρανάκης: Αποξήλωση τρόλεϊ και νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα - Ποιες παρεμβάσεις δρομολογούνται

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε σήμερα (6/12) για τα τρόλεϊ που υπηρέτησαν την Αττική για περισσότερα από πενήντα χρόνια, τονίζοντας όμως πως πλέον η ευθύνη της πολιτείας είναι να διαμορφώσει το επόμενο βήμα για τις αστικές συγκοινωνίες: «ένα πιο καθαρό, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα».

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην απόφαση κατάργησης των τρόλεϊ και στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του εναέριου δικτύου, οι οποίες ξεκινούν αύριο, Κυριακή, από τον Πειραιά και θα διαρκέσουν συνολικά 18 μήνες.

O κ. Κυρανάκης λοιπόν εξήγησε ότι το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό των νέας γενιάς ηλεκτρικών λεωφορείων. Το εκτεταμένο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων, πρόσθεσε, όχι μόνο δεν προσφέρει πια περιβαλλοντικό όφελος, αλλά επιβαρύνει την κυκλοφορία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα τρόλεϊ το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για ένα ηλεκτρικό λεωφορείο ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Μιλώντας για το κυκλοφοριακό, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» για την άμεση επίλυση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί τον πιο ουσιαστικό τρόπο να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου, γεγονός που θα έχει άμεση θετική επίδραση στην κίνηση.

Ο συνολικός σχεδιασμός του υπουργείου για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις: νέους συρμούς και ανακαίνιση παλαιότερων στο μετρό, αντικατάσταση σιδηροτροχιάς στις γραμμές 2 και 3, πυκνότερα δρομολόγια, ανακαίνιση των συρμών της γραμμής 1, ανανέωση του στόλου λεωφορείων -με 1.000 νέα οχήματα να αναμένονται στους δρόμους της Αθήνας στις αρχές του 2026- καθώς και προσλήψεις νέων οδηγών.

Αναφερόμενος στο τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση του σιδηροδρόμου». Όπως δήλωσε, η χώρα επανεντάσσεται στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη, δημιουργώντας έναν διάδρομο που θα ενισχύσει τους πολίτες, την οικονομία και την ασφάλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/12/2025 - 17:44
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