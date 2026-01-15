Βουλή: Προς ψήφιση η τροποποίηση της σύμβασης με την Hellenic Train

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα (15/1) προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της σύμβασης της 14ης Απριλίου 2022 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης σιδηροδρομικής εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., η οποία έχει μετονομαστεί σε HELLENIC TRAIN Α.Ε..

Η τροποποίηση αφορά την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας για τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τις θετικές ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και το κόμμα Νίκη δήλωσαν επιφύλαξη για την τελική τους στάση, η οποία θα εκφραστεί κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί υπουργική τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των δημόσιων υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της προθεσμίας για τη λήψη έκτακτων μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής δημόσιων επιβατικών μεταφορών, καθώς και τη χρηματοδότηση έργου ανάπτυξης δικτύου καμερών για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.