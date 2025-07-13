ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Wenger Capital Sicav εισέρχεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων
Ανακοινώσεις
14:45 - 13 Ιουλ 2025

Το Wenger Capital Sicav εισέρχεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανακοινώνει την είσοδο του επενδυτικού fund Wenger Capital Sicav στο μετοχικό της κεφάλαιο, με αρχικό ποσοστό 9% και προοπτική μελλοντικής ενίσχυσης της θέσης τους.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη σύμφωνα με ανακοίνωση, έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της σημερινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία. Το Wenger Capital Sicav, ένα fund με τσέχικη καταγωγή και έδρα τη Μάλτα, έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της Τράπεζας με κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η στρατηγική αυτή συμμαχία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, διεύρυνση των χρηματοδοτικών της εργαλείων και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο πάντα την Κρήτη και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε: «Η συμμετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου στο μετοχικό μας κεφάλαιο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών στο όραμα, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Τράπεζάς μας. Αποτελεί μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και στρατηγικό χαρακτήρα, που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των μελών και των πελατών μας».

O Karel Hlaváček, Director της Wenger Capital Sicav δήλωσε: «Από την πλευρά της Wenger Capital Sicav, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκη για την εξαιρετική συνεργασία. Θεωρούμε πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία και εργαζόμαστε μαζί με βλέμμα προς το μέλλον».

Η τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά και κατά την διάρκεια αυτής συζητήθηκαν και λήφθηκαν με ευρεία πλειοψηφία οι σχετικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, την αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Η Διοίκηση της Τράπεζας θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και διαφάνεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και της ευρύτερης κοινωνίας, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό ρόλο της Τράπεζας στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την λήψη πανελλαδικής άδειας και αλλαγής της νομικής της μορφής σε Ανώνυμη Εταιρεία με το σχετικό φάκελο να ετοιμάζεται ώστε να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 10:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Σημανδηράκης (Δήμαρχος Χανίων): Κορυφαία διεθνής διάκριση
Ειδήσεις

Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Σημανδηράκης (Δήμαρχος Χανίων): Κορυφαία διεθνής διάκριση

Iράν: O πρόεδρος της χώρας τραυματίστηκε από ισραηλινή επιδρομή στις 16 Ιουνίου
Ειδήσεις

Iράν: O πρόεδρος της χώρας τραυματίστηκε από ισραηλινή επιδρομή στις 16 Ιουνίου

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα για 170.000 εργαζόμενους και ανέργους – Ξεκινούν Δευτέρα 14/7 οι αιτήσεις
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα για 170.000 εργαζόμενους και ανέργους – Ξεκινούν Δευτέρα 14/7 οι αιτήσεις

Προφυλακίστηκε η Μουρτζούκου: Απολογήθηκε με υπόμνημα - Δηλώνει μετανιωμένη
Ειδήσεις

Προφυλακίστηκε η Μουρτζούκου: Απολογήθηκε με υπόμνημα - Δηλώνει μετανιωμένη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen
Ανεμοδείκτης

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις έρευνα και καινοτομία – Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ