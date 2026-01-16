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€200 εκατ. από την Πειραιώς και την ΕΤΕπ για 3.000 ελληνικές εταιρείες του αμυντικού τομέα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:19 - 16 Ιαν 2026

€200 εκατ. από την Πειραιώς και την ΕΤΕπ για 3.000 ελληνικές εταιρείες του αμυντικού τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέα χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €100 εκατ. με την Πειραιώς, εγκαινιάζοντας μια συναλλαγή ορόσημο, καθώς πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά στοχευμένη στη στήριξη επιχειρήσεων του τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Μέσω της Πειραιώς, τα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid-caps) στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται ή υλοποιούν επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης μόχλευσης, η χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαια συνολικού ύψους έως €200 εκατ. προς όφελος των στοχευόμενων τελικών δικαιούχων του προγράμματος.

Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών κενών σε έναν στρατηγικό τομέα

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών περιορισμών πρόσβασης στη χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι περιορισμοί αυτοί συνδέονται συχνά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, τη διττή χρήση (dual-use) ορισμένων δραστηριοτήτων και την έλλειψη εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ελλάδα, η οποία στο σύνολό της κατατάσσεται ως περιφέρεια Συνοχής της ΕΕ.

Η συμμετοχή της ΕΤΕπ αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τους όρους χρηματοδότησης για τους τελικούς δικαιούχους, μέσω χαμηλότερου κόστους δανεισμού, μεγαλύτερων διάρκειων αποπληρωμής και της μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, με τη συμμετοχή της, η ΕΤΕπ προσδοκεί να στείλει ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς την αγορά, συμβάλλοντας στη μείωση του αντιλαμβανόμενου ρίσκου και στην προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος της ΕΤΕπ για την ασφάλεια και την άμυνα

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης ασφάλειας και άμυνας αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ασφάλεια και την άμυνα, που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης σε ΜμΕ και mid-caps που δραστηριοποιούνται στις σχετικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ΕΤΕπ έχει πρόσφατα αυξήσει το μέγεθος του προγράμματος στα €3 δισ., από €1 δισ. αρχικά. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η Πειραιώς καθίσταται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και η τρίτη στην Ευρώπη που υπογράφει συναλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά από αντίστοιχες συμφωνίες σε Γερμανία και Γαλλία.

Η σημερινή συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο τόσο για την Ελλάδα και όσο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.«Με την υπογραφή της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Ελλάδα καθίσταται η τρίτη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία, που συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Μαζί με την Πειραιώς, έναν μακροχρόνιο και αξιόπιστο εταίρο, υλοποιούμε στην Ελλάδα το σύνολο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ , από την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία έως τη συνοχή και πλέον την ασφάλεια και την άμυνα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

O Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, ανέφερε σχετικά: «Η συνεργασία της Πειραιώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει τη διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου χρηματοδοτικού πλαισίου για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σε έναν κλάδο που αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, διευρύνεται ουσιαστικά η πρόσβαση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων σε στοχευμένη χρηματοδότηση, υποστηρίζονται επενδύσεις σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, καινοτομία και παραγωγική αναβάθμιση και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Μακροχρόνια και αξιόπιστη συνεργασία ΕΤΕπ –Πειραιώς

Διαχρονικά, η ΕΤΕπ έχει αναπτύξει στην Ελλάδα σειρά στοχευμένων προγραμμάτων μέσω τραπεζών, με στόχο –μεταξύ άλλων– την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας, τη στήριξη της περιφερειακής συνοχής, την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας.

Η Πειραιώς αποτελεί μακροχρόνιο και αξιόπιστο εταίρο της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, με ισχυρό ιστορικό υλοποίησης και απορρόφησης, έχοντας συμμετάσχει σε όλα τα βασικά προγράμματα που υποστηρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 10:10
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