Η πραγματική αξία φαίνεται στον χρόνο

Υπάρχουν επιλογές που δεν αποδεικνύονται σε μία στιγμή. Δεν κρίνονται από έναν αριθμό ή από ένα καλό αποτέλεσμα. Φαίνονται στην πορεία, στον τρόπο που σε στηρίζουν σταθερά, προσαρμόζονται στις αλλαγές και παραμένουν δίπλα σου όταν οι συνθήκες γίνονται πιο απαιτητικές.

Στα οικονομικά σας, η αξία δεν είναι θέμα συγκυρίας. Είναι θέμα σχέσης. Χτίζεται με συνέπεια, με καθοδήγηση που εξελίσσεται μαζί σας και με αποφάσεις που λαμβάνονται με γνώση και προοπτική.

Σήμερα, που οι ανάγκες είναι πιο σύνθετες και οι επιλογές περισσότερες από ποτέ, η ουσιαστική διαφορά δεν βρίσκεται απλώς στα προϊόντα. Βρίσκεται στο να υπάρχει κάποιος που σας γνωρίζει, κατανοεί τις προτεραιότητές σας και σχεδιάζει μαζί σας το επόμενο βήμα.

Εδώ ακριβώς έρχεται το Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας να επαναπροσδιορίσει την τραπεζική σχέση σήμερα.

Προσωπική εξυπηρέτηση και άμεση επικοινωνία. Κάθε πελάτης έχει τον Προσωπικό Συνεργάτη Premium Banking (RM) που τον ξέρει και τον ενημερώνει για τις κατάλληλες επιλογές για το δικό του σήμερα.

Ο Προσωπικός Συνεργάτης Premium Banking είναι δίπλα σας με επιλογές προσαρμοσμένες στις τραπεζικές ανάγκες σας και σας βοηθά να οργανώσετε το παρόν και να σχεδιάσετε το μέλλον. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω ραντεβού σε Κατάστημα ή video banking. Επιπλέον, μέσω της Premium Line, οι πελάτες εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Αναβάθμιση καθημερινών συναλλαγών. Με την Premium Debit Mastercard κάθε πελάτης απολαμβάνει ασφάλεια, ευελιξία και επιβράβευση σε κάθε συναλλαγή. Παράλληλα με το πρόγραμμα Premium Go For More οι πελάτες συγκεντρώνουν επιπλέον πόντους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας τη συνολική τραπεζική εμπειρία τους.

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Με το εβδομαδιαίο επενδυτικό newsletter, το μηνιαίο Economy & Markets Snapshot και το τριμηνιαίο My Premium View, οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τάσεις και τις εξελίξεις στις αγορές, καθώς και για τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές.

Αποκλειστικές συνεργασίες και προνομιακή τιμολόγηση. Με ειδικά πακέτα εκπτώσεων σε προϊόντα, υπηρεσίες και ασφαλιστικά προγράμματα, οι πελάτες απολαμβάνουν προνόμια για όλο το φάσμα των καθημερινών τους τραπεζικών αναγκών.

Το Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι μια τραπεζική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Αυτή είναι η τραπεζική σχέση σήμερα, προσωπική εξυπηρέτηση και προνόμια που σας αξίζουν.

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