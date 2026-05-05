ΤτΕ: «Αντέχουν» οι ελληνικές τράπεζες με κέρδη €4,7 δισ. το 2025 – Ρίσκο η Μέση Ανατολή

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εμφανίζει ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά και έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά του απέναντι σε πιθανές διαταραχές, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (5/5).

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι βασικοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα σχετίζονται με την άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, καθώς και με το ενδεχόμενο μιας απότομης ανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές ετησίως, εξετάζει τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, αξιολογεί τους κινδύνους και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, των ασφαλιστικών εταιρειών και των λοιπών τμημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα αναλύει τη λειτουργία βασικών υποδομών των αγορών, όπως τα συστήματα πληρωμών, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι.

Η πιο πρόσφατη έκδοση επικεντρώνεται στις εξελίξεις που καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο κατά το 2025 και περιλαμβάνει επίσης τρία ειδικά θέματα.

Το πρώτο παρουσιάζει το πλαίσιο αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση των συστημικών κινδύνων («Systemic Risk Heatmap»), με στόχο την αποτύπωση και την παρακολούθηση των δυνητικών ευπαθειών διαχρονικά.

Το δεύτερο εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ το τρίτο αναλύει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και την εφαρμογή του στην Ελλάδα βάσει του κανονισμού DORA.

Κέρδη άνω των €4,5 δισ. για τους τραπεζικούς ομίλους το 2025

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,2 δισ. ευρώ το 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από μη τοκοφόρες δραστηριότητες και στη μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχαν η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως λόγω υψηλότερων διοικητικών εξόδων.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ομίλων διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ειδικότερα, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε στο 15,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 16% τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (TCR) υποχώρησε οριακά στο 19,7% από 19,8%.

Παράλληλα, σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 3,3%, έναντι 3,8% έναν χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη συνδυασμένη επίδραση της πιστωτικής επέκτασης και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οδηγώντας το σχετικό ποσοστό στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και σε σημαντική σύγκλιση με τον μέσο όρο των σημαντικών τραπεζών της Τραπεζικής Ένωσης.

Θετικές προοπτικές – Παράγοντας κινδύνου η Μέση Ανατολή

Οι προοπτικές για τον τραπεζικό τομέα παραμένουν θετικές, καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στην αυξημένη αβεβαιότητα και στους εξωγενείς κινδύνους.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και στην ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και στην επίτευξη των στόχων για πιστωτική επέκταση.

«Συνεπώς, αποτελεί προτεραιότητα η περαιτέρω ενίσχυση της θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και απαιτείται αυξημένη εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», τονίζεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση.

Δαιβάστε εδώ όλη την έκθεση της ΤτΕ