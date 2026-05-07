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Ζανιάς (Eurobank): Μόνο οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν την οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:25 - 07 Μάι 2026

Ζανιάς (Eurobank): Μόνο οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν την οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Το θέμα του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τέθηκε στο τρίτο πάνελ του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, The World in Disruption, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Πρόεδρος της Credia Bank, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ανέφερε ότι η ποσοτική επέκταση της πίστης δεν είναι το ζητούμενο, όσο η ποιοτική αξιολόγηση των επενδύσεων και τα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα προσαρμογής στις νεές συνθήκες.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει και η στρατηγική των τραπεζών. Δεν δίνουμε απλώς δάνεια, αλλά είμαστε συνεργάτες με τους πελάτες. Οι ΜμΕ υποεξυπηρετούνται και για αυτό χρειάζονται αυτήν τη στρατηγική συμπαράσταση. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους και οι ίδιες οι τράπεζες να βλέπουν τις αλλαγές και τους κινδύνους που ανακύπτουν, ώστε προληπτικά να καθόμαστε με τις επιχειρήσεις και αν χρειάζεται να κάνουμε και κάποιες τροποποιήσεις εγκαίρως».

Ο Πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες αυτήν τη στιγμή είναι πολύ ισχυρές και εφάμιλλες των ευρωπαϊκών. «Στα κεφάλαια, είμαστε στον μέσο όρο της Ευρώπης, στη ρευστότητα είμαστε πολύ καλύτερα από την Ευρώπη και στην κερδοφορία, που είναι υψηλή. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι πολύ ισχυρές για να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο οι τράπεζες θα υπάρχουν για αυτό.

Έχουμε πιστωτική επέκταση 8% τον χρόνο όταν στην Ευρώπη είναι 3%. Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις είναι 11%-12% ετησίως».

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, είπε ότι, αυτή την περίοδο, η οικονομία περνάει μια περίοδο ανάπτυξης και έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα υγιέστατο και με επιθυμία να μεγεθυνθεί. Και αυτό γίνεται δίνοντας δάνεια. «Το ζητούμενο από τις ελληνικές τράπεζες είναι να κάνουν δάνεια, για αυτό βλέπουμε ότι η πιστωτική επέκταση είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν αρκετές επενδυτικές προτάσεις χρηματοδοτούμενες. Δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε ένα δάνειο και να μπορέσει να αποπληρωθεί. Πιστεύω ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση, αλλά το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γιώργος Ζαββός, τόνισε ότι η ΕΑΤ ξεκλειδώνει δάνεια για τις ΜμΕ, διευρύνει τον κύκλο των ΜμΕ και μοχλεύει δημόσια κεφάλαια.

«Έχουμε στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με πάνω από 82.000 νέα δάνεια. Σύντομα, θα υπάρξει ένας σημαντικός game changer για όλο το τραπεζικό σύστημα. Αναφέρομαι στην απόκτηση του Pillar Assessment . Με αυτό, έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα είμαστε εκείνοι, που θα μπορούμε με τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες να μπούμε να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ (…) Δουλειά μας είναι σε περίπτωση, που έχουμε πιο δυσμενή σενάρια, να παρεμβαίνουμε με σημαντική στοχευμένη χρηματοδότηση για να κρατήσουμε όρθια την ελληνική επιχειρηματικότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:49
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