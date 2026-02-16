ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντιπαράθεση για το νερό - Τσάφος: Η Αθήνα διατηρεί τη χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ
Πολιτική
20:57 - 16 Φεβ 2026

Αντιπαράθεση για το νερό - Τσάφος: Η Αθήνα διατηρεί τη χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αντιπαράθεση στη Βουλή προκάλεσε η αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος να υποστηρίζει ότι, ακόμη και μετά τις αναπροσαρμογές, «η Αθήνα έχει τη χαμηλότερη τιμή νερού σε σχέση με όλες τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ δεν είχαν αυξηθεί από το 2008, δηλαδή για 17 έως 18 χρόνια. Όπως ανέφερε, η προσαρμογή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες, καθώς η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για αντικατάσταση αγωγών, μείωση διαρροών και ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, σε μια περίοδο που τα υδατικά αποθέματα της Αττικής μειώνονται.

Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων για τους δήμους, από 0,98 ευρώ ανά κυβικό σε 1,30 ευρώ, αύξηση 32%, αποφασίστηκε από τη ΡΑΑΕΥ. Ο κ. Χριστοδουλάκης έκανε λόγο για οικονομική ασφυξία των δήμων, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος ύδρευσης έρχεται να προστεθεί στις επιβαρύνσεις από την ενέργεια και το τέλος ταφής απορριμμάτων, ενώ οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι παραμένουν περιορισμένοι.

«Οι δήμοι καλύπτουν ανάγκες σχολείων, ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών, δημοτικών ιατρείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Το βάρος είτε θα μετακυλιστεί στους δημότες είτε θα οδηγήσει σε περικοπές υπηρεσιών», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αναγνώρισε τις αυξημένες ανάγκες των δήμων, υπογράμμισε όμως ότι η ορθολογική χρήση του νερού αποτελεί αναγκαιότητα, ειδικά υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και της επιδείνωσης των αποθεμάτων τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως ανέφερε, η αύξηση σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με μείωση του παγίου, και να διατηρείται χαμηλό το κόστος για τα περισσότερα νοικοκυριά.

«Έχουμε πολύ καλή ποιότητα νερού, σε χαμηλότερη τιμή από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», κατέληξε ο κ. Τσάφος, επιμένοντας ότι η προσαρμογή των χρεώσεων είναι απαραίτητη για τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στο φαινόμενο της λειψυδρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 21:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων
Πολιτική

Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη
Πολιτική

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη

Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού
ΥΔΡΕΥΣΗ

Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού

ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη την Τετάρτη 8/4 για την ενεργειακή ασφάλεια εν όψει Πάσχα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη την Τετάρτη 8/4 για την ενεργειακή ασφάλεια εν όψει Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ