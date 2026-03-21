Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ασημένιος ο Καραλής, χρυσός ο Ντουμπλάντις

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τον αγώνα του από τα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με άνεση, συνεχίζοντας επιτυχημένα στα 5,85 μ. και στα 5,95 μ. Στα 6 μέτρα είχε αρχικά αποτυχημένη προσπάθεια λόγω τεχνικού λάθους, ωστόσο κατάφερε να τα ξεπεράσει στη δεύτερη προσπάθεια, εξασφαλίζοντας θέση στα μετάλλια.

Στη συνέχεια υπερέβη και τα 6,05 μ., αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και μένοντας να διεκδικεί την πρωτιά απέναντι στον Αρμάντ Ντουπλάντις.

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Ο Μόντο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,10 μ., με τον Καραλή να επιλέγει να δοκιμάσει απευθείας τα 6,20 μ., χωρίς επιτυχία στην πρώτη του προσπάθεια. Έπειτα, επιχείρησε στα 6,25 μ., αλλά οι δύο προσπάθειές του δεν ήταν έγκυρες.

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Τελικά, ο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό με άλμα στα 6,25 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Κέρτις Μάρσαλ με επίδοση 6,00 μ.

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Αυτό αποτελεί το τρίτο μετάλλιο του Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά το χάλκινο το 2024 στη Γλασκώβη και το ασημένιο το 2025 στη Ναντζίνγκ, ενώ παράλληλα είναι το τέταρτο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης στο άλμα επί κοντώ.

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