ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ασημένιος ο Καραλής, χρυσός ο Ντουμπλάντις
Magazino
22:30 - 21 Μαρ 2026

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ασημένιος ο Καραλής, χρυσός ο Ντουμπλάντις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Τόρουν, στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τον αγώνα του από τα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με άνεση, συνεχίζοντας επιτυχημένα στα 5,85 μ. και στα 5,95 μ. Στα 6 μέτρα είχε αρχικά αποτυχημένη προσπάθεια λόγω τεχνικού λάθους, ωστόσο κατάφερε να τα ξεπεράσει στη δεύτερη προσπάθεια, εξασφαλίζοντας θέση στα μετάλλια.

Στη συνέχεια υπερέβη και τα 6,05 μ., αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και μένοντας να διεκδικεί την πρωτιά απέναντι στον Αρμάντ Ντουπλάντις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8p1uwwuxq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Μόντο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,10 μ., με τον Καραλή να επιλέγει να δοκιμάσει απευθείας τα 6,20 μ., χωρίς επιτυχία στην πρώτη του προσπάθεια. Έπειτα, επιχείρησε στα 6,25 μ., αλλά οι δύο προσπάθειές του δεν ήταν έγκυρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8pp4q6q6tl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8pyq30j30x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελικά, ο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό με άλμα στα 6,25 μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Κέρτις Μάρσαλ με επίδοση 6,00 μ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8p7jgmu261?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αυτό αποτελεί το τρίτο μετάλλιο του Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά το χάλκινο το 2024 στη Γλασκώβη και το ασημένιο το 2025 στη Ναντζίνγκ, ενώ παράλληλα είναι το τέταρτο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης στο άλμα επί κοντώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8qo3bppach?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου και ποδηλατικού αγώνα
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου και ποδηλατικού αγώνα

Ιπτάμενος Καραλής στα 6,17μ: Πανελλήνιο ρεκόρ και νο2 επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο!
Magazino

Ιπτάμενος Καραλής στα 6,17μ: Πανελλήνιο ρεκόρ και νο2 επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο!

Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Μινεάπολη: Ακυρώθηκε αγώνας του NBA λόγω της δολοφονίας
Ειδήσεις

Μινεάπολη: Ακυρώθηκε αγώνας του NBA λόγω της δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ