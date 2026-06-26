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Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα
Magazino
17:49 - 26 Ιουν 2026

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

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Στην άκρη της χερσονήσου του Άι-Γιάννη Δέτη, εκεί όπου το κυκλαδίτικο τοπίο παραμένει ακόμη αυθεντικό και ανεπιτήδευτο, το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου συνεχίζει σταθερά να χτίζει μια διαφορετική πρόταση πολιτισμού για το Αιγαίο. Το Φεστιβάλ στο Πάρκο επιστρέφει και φέτος, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2026, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου και δράσεων για όλες τις ηλικίες, φιλοξενώντας σημαντικούς καλλιτέχνες, δημιουργούς και ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερο όμως από ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ, το Πάρκο Πάρου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τις Κυκλάδες. Έναν τόπο όπου η φύση, η ιστορία, η καλλιτεχνική δημιουργία και η τοπική κοινότητα συνυπάρχουν οργανικά, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην τουριστική εμπειρία του καλοκαιριού, αλλά και στη βαθύτερη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Σε μια εποχή όπου τα νησιά συχνά ταυτίζονται αποκλειστικά με την εποχικότητα και την τουριστική υπερκατανάλωση, το Πάρκο Πάρου επιμένει να επενδύει σε μια διαφορετική ιδέα για τις Κυκλάδες: σε έναν πολιτισμό ανοιχτό, συμμετοχικό και ουσιαστικό, που παραμένει παρών όλο τον χρόνο.

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο Πάρκο συνθέτει ένα ιδιαίτερα πολυφωνικό και ατμοσφαιρικό καλλιτεχνικό τοπίο. Η μουσική κυριαρχεί στις φετινές εκδηλώσεις και κινείται από την πειραματική τζαζ και τις αυτοσχεδιαστικές φόρμες, μέχρι το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, την όπερα, τη world music και τις παραδοσιακές αναφορές της Μεσογείου. Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το φεστιβάλ, ενώ η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται σε μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες του καλοκαιριού. Ο Markus Stockhausen σε σύμπραξη με τον Βασίλη Ρακόπουλο παρουσιάζει το «Music of the Stars», ενώ το επετειακό «Opera Under the Stars» συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι συναυλίες των Πάνου Βλάχου, Φωτεινής Βελεσιώτου, Novel 729 και Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, ενώ ο Σεπτέμβριος κλείνει με τις ξεχωριστές εμφανίσεις των Dryades Quartet και Lycabettus Ensemble.

Στο θεατρικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν η διεθνής παραγωγή της «Μήδειας» του Ευριπίδη, οι «Κάλπηδες» του Στρατή Μυριβήλη και, για μικρούς και μεγάλους, ο αγαπημένος «Κύριος Βρομύλος» του David Walliams.

Παράλληλα, και φέτος το Cine Enastron, ο θερινός κινηματογράφος του Πάρκου Πάρου, υποδέχεται το κοινό, από τα μέσα Ιουνίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα επιλεγμένων κινηματογραφικών προβολών, σε επιμέλεια του Χρυσοστομάκη Λακταρίδη, προσφέροντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου.

Ξεχωριστή θέση, όπως κάθε χρόνο και στο φετινό πρόγραμμα, κατέχει το παραδοσιακό πανηγύρι του Άι-Γιάννη Δέτη, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2026, στον προαύλιο χώρο των κελιών του ιστορικού Μοναστηριού. Μία αυθεντική κυκλαδίτικη γιορτή, ανοιχτή σε κατοίκους και επισκέπτες, που τιμά την τοπική παράδοση και αναδεικνύει τον διαχρονικό δεσμό του Πάρκου Πάρου με την κληρονομιά του τόπου.

Μέχρι και τον Σεπτέμβριο συνεχίζεται στον χώρο τέχνης Porto Aoussa στη Νάουσα η σημαντική έκθεση φωτογραφίας του διεθνούς φήμης φωτογράφου Robert A. McCabe με τίτλο «Αναμνήσεις από το Αιγαίο», μια σπάνια οπτική καταγραφή των ελληνικών νησιών από τη δεκαετία του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μέσα από 90 επιλεγμένες φωτογραφίες, η έκθεση λειτουργεί ως ένα συγκινητικό ταξίδι στη μνήμη, την αυθεντικότητα και την ανθρώπινη κλίμακα του Αιγαίου πριν από τη μαζική τουριστική ανάπτυξη.

Οι επισκέπτες του Πάρκου έχουν ακόμη τη δυνατότητα να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου του Πάρκου Πάρου, να ανακαλύψουν τις περιπατητικές διαδρομές και τα μονοπάτια που φροντίζει διαρκώς η ομάδα του Πάρκου μέχρι τον εμβληματικό Φάρο του Άι-Γιάννη Δέτη, καθώς και να επισκεφθούν σημαντικά τοπόσημα της χερσονήσου, όπως το ιστορικό μοναστήρι του Άι-Γιάννη Δέτη και το παραδοσιακό καρνάγιο.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον προστατευμένης οικολογικής και γεωλογικής σημασίας, όπου η εμπειρία της τέχνης συνδέεται άμεσα με το τοπίο, τη θάλασσα και τη μνήμη του τόπου.

Το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, από την ίδρυσή του το 2009, συνεχίζει να επενδύει στη συνάντηση πολιτισμού και περιβάλλοντος, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα πιλοτικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά του Αιγαίου. Έναν χώρο ανοιχτό στους κατοίκους, στους επισκέπτες, στους καλλιτέχνες και στις νέες ιδέες. Γιατί ο πολιτισμός στα νησιά δεν χρειάζεται να είναι μόνο εποχικός. Μπορεί να είναι τρόπος ζωής.

Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ στο Πάρκο υπογράφει ο Θεμιστοκλής Καρποδίνης.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 2026

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

  • 1 Ιουλίου — Μάρθα Φριντζήλα - The Kubara Project
  • 13 Ιουλίου — Οι Κάλπηδες του Στρατή Μυριβήλη
  • 22 Ιουλίου — Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Νίκος Πορτοκάλογλου
  • 24 Ιουλίου — Markus Stockhausen: Music of the Stars
  • 27 Ιουλίου — Μήδεια του Ευριπίδη
  • 29 Ιουλίου — Opera Under the Stars
  • 5 Αυγούστου — Novel 729
  • 7 Αυγούστου — Ο Κύριος Βρομύλος
  • 17 Αυγούστου — Πάνος Βλάχος
  • 21 Αυγούστου — Φωτεινή Βελεσιώτου
  • 26 Αυγούστου — Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet

  • 28 Αυγούστου — Πανηγύρι Αϊ Γιάννη Δέτη

  • 2 Σεπτεμβρίου — Lycabettus Ensemble

  • 7 Σεπτεμβρίου — Dryades Quartet

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του Πάρκου Πάρου και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

? Instagram: @parospark
? Website: www.parospark.com
? Facebook: facebook.com/parospark

Επικοινωνία

Άι-Γιάννης Δέτης, Νάουσα Πάρος, 844 01

+30 22840 52908

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