WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Η πολυσυζητημένη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει αναζωπυρώσει τις αντιπαραθέσεις γύρω από τον Όμηρο, όμως, όπως επισημαίνει η κλασική φιλόλογος Donna Zuckerberg σε άρθρο της στη Wall Street Journal, οι διαφωνίες για το πώς πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται τα ομηρικά έπη δεν είναι καθόλου νέο φαινόμενο· ξεκινούν ήδη από την αρχαιότητα.

Η Zuckerberg γράφει στη WSJ:

Ως μελετήτρια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους μου να ανησυχούν ότι ο κλάδος μας γίνεται ολοένα και πιο ασήμαντος. Αναρωτιέμαι αν αισθάνονται κάποια ανακούφιση βλέποντας πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια· κάθε λεπτομέρεια: από τα κράνη που θυμίζουν Batman, μέχρι το ότι ο Τόμ Χόλαντ, ως Τηλέμαχος, χρησιμοποιεί τη λέξη «μπαμπάς», ή την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας και της δίδυμης αδελφής της, Κλυταιμνήστρας. Αποδεικνύεται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρές απόψεις για το τι σημαίνει πιστότητα σε ένα αρχαίο κείμενο.

Και υπάρχει μια πολύ μακρά παράδοση σε αυτό. Στην πραγματικότητα, οι διαφωνίες γύρω από τον Όμηρο είναι σχεδόν τόσο παλιές όσο και τα ίδια τα ομηρικά έπη.

Η αρχαία ποιήτρια Σαπφώ συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση περίπου πριν από 2.600 χρόνια. Σε ένα ποίημά της για το ότι η ομορφιά είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, γράφει ότι, ενώ κάποιοι θεωρούν πως το ομορφότερο πράγμα είναι ένα ιππικό σώμα, ένα πεζικό στράτευμα ή ένας στόλος πλοίων, εκείνη πιστεύει πως ομορφότερο είναι ό,τι αγαπά κανείς περισσότερο. Απόδειξή της; Η Ελένη, που εγκατέλειψε τον πλούσιο σύζυγό της, Μενέλαο, για τον πολύ ελκυστικότερο Πάρη, πυροδοτώντας έτσι τον Τρωικό Πόλεμο και την περιπλάνηση του Οδυσσέα.

Η «Ιλιάδα» αφιερώνει εκατοντάδες στίχους στην απαρίθμηση πλοίων και στην εξύμνηση των μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών· η Σαπφώ τα παραμερίζει όλα αυτά, αναδεικνύοντας τη γυναίκα που τόσο συχνά περιορίζεται στο στερεότυπο του «προσώπου που έβαλε χίλια πλοία να αποπλεύσουν».

Ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων συμμετείχε επίσης στην ίδια συζήτηση για τον Όμηρο. Στον διάλογο «Ίων», ένας ραψωδός ισχυρίζεται ότι κανείς δεν είχε ποτέ περισσότερες ή καλύτερες ιδέες για τον Όμηρο από εκείνον. Σήμερα μάλλον θα είχε και podcast. Ωστόσο, στον ίδιο διάλογο, ο Σωκράτης δεν πείθεται τόσο εύκολα και, με μια σειρά προσεκτικών ερωτήσεων, αποδομεί ολόκληρη τη βάση του επιχειρήματός του.

Κατά την ελληνιστική περίοδο, πολλοί λόγιοι έχτισαν ολόκληρες καριέρες συζητώντας λεπτομέρειες της ομηρικής γλώσσας και αμφισβητώντας την αυθεντικότητα ορισμένων στίχων, τους οποίους θεωρούσαν μεταγενέστερες προσθήκες.

Αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο ρήτορας Λουκιανός σατίρισε αυτή την ακαδημαϊκή παράδοση στο έργο του «Αληθινή Ιστορία», ένα από τα πρώτα έργα επιστημονικής φαντασίας. Αφού ο αφηγητής ταξιδεύει στη Σελήνη και παρακολουθεί έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο εξωγήινους στρατούς, φτάνει στον Άδη για να πάρει συνέντευξη από τον ίδιο τον Όμηρο. Τον ρωτά: ποιος από όλους όσοι εκφράζουν γνώμες για τα έργα του έχει τελικά δίκιο;

Ο Όμηρος του Λουκιανού απαντά «σχεδόν όλοι».

Ισχυρίζεται, δε, ότι έγραψε κάθε στίχο, ακόμη και εκείνους που οι ελληνιστικοί φιλόλογοι θεωρούσαν νόθους.

Ο Λουκιανός πιθανότατα σατίριζε τους ακαδημαϊκούς. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Σε κάθε περίπτωση, η ατέρμονη συζήτηση γύρω από τον Όμηρο δεν σταμάτησε ποτέ.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο συγγραφέας Σάμιουελ Μπάτλερ εξέδωσε το έργο The Authoress of the Odyssey, υποστηρίζοντας ότι η «Οδύσσεια» γράφτηκε στην πραγματικότητα από μια ανύπαντρη νεαρή γυναίκα που ζούσε στη Σικελία τον 11ο αιώνα π.Χ. Επειδή ο Μπάτλερ ήταν γνωστός σατιρικός συγγραφέας, πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για ακόμη μία σάτιρα. Εκείνος όμως επέμενε ότι μιλούσε απολύτως σοβαρά: μόνο μια γυναίκα, έλεγε, θα μπορούσε να αποδώσει τέτοιο ψυχολογικό βάθος στους γυναικείους χαρακτήρες του έπους και ταυτόχρονα να κάνει τόσα λάθη σχετικά με τη ναυσιπλοΐα και την κτηνοτροφία.

Ως φεμινίστρια αναγνώστρια της «Οδύσσειας», θα πω μόνο: ευχαριστώ... υποθέτω.

Σήμερα οι ακαδημαϊκοί συνεχίζουν να διαφωνούν για τις αμέτρητες ερμηνείες του κειμένου. Το ίδιο όμως κάνουν και οι απλοί αναγνώστες. Μερικές από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις αφορούν τις μεταφράσεις. Πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, η μετάφραση της Έμιλι Γουίλσον προκάλεσε μεγάλη συζήτηση επειδή χαρακτήρισε τον Οδυσσέα με τη λέξη «complicated» («πολύπλοκος»).

Ούτε οι διαμάχες γύρω από τη φυλή και το χρώμα του δέρματος των μυθολογικών προσώπων είναι κάτι καινούργιο. (Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις πολυετείς αντιπαραθέσεις που προκάλεσε το βιβλίο Black Athena του ιστορικού Μάρτιν Μπερνάλ το 1987.)

Ο Ίλον Μασκ σχολιάζει επικριτικά στο X την απόφαση του Νόλαν να επιλέξει μια μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας. Κι όμως, στα ομηρικά έπη ο Οδυσσέας περιγράφεται επανειλημμένα ως κοντός και με σκούρα επιδερμίδα. Παράξενο πάντως ότι σχεδόν κανείς δεν αναρωτιέται μήπως ο Νόλαν θα μπορούσε — ή ίσως θα έπρεπε — να είχε επιλέξει έναν μαύρο ηθοποιό αντί του Ματ Ντέιμον.

Κάθε φορά που διαβάζω κάποιον στο διαδίκτυο να αντιμετωπίζει την «Οδύσσεια» με υπερβολική αυστηρότητα και δογματισμό, σκέφτομαι πως δεν έχει ιδέα πόσο παράξενο ήταν πραγματικά το είδος του αρχαίου έπους. Ο αρχαίος κόσμος ήταν αναμφίβολα πολύ πιο ποικιλόμορφος, πολύ πιο πολύχρωμος και πολύ πιο αλλόκοτος απ' όσο μπορούμε να φανταστούμε.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το αγαπημένο μου στοιχείο στη μελέτη του. Τη μια στιγμή μοιάζει απίστευτα σύγχρονος και επίκαιρος, αγγίζοντας διαχρονικά ερωτήματα: τι σημαίνει να επιστρέφεις στην πατρίδα; τι κάνει έναν γάμο επιτυχημένο; πώς επηρεάζει έναν νέο άνθρωπο το να μεγαλώνει χωρίς πατέρα; Την επόμενη στιγμή, όμως, βυθίζεται στο αλλόκοτο: ο γυμνός Οδυσσέας παρακαλεί μια νεαρή πριγκίπισσα να του δώσει ρούχα, ενώ η Ελένη ναρκώνει αδιάφορα τους καλεσμένους της για να φτιάξει το κέφι στο συμπόσιο.

Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από χαμένα έπη που στην αρχαιότητα θεωρούνταν επίσης ομηρικά. Και είναι ακόμη πιο παράξενα.

Η «Τηλεγόνεια», για παράδειγμα, αφηγείται την ιστορία του Τηλέγονου, γιου του Οδυσσέα και της μάγισσας Κίρκης. Όταν ενηλικιώνεται, η Κίρκη του δίνει ένα δόρυ με αιχμή από δηλητηριώδες αγκάθι σαλαχιού και τον στέλνει να βρει τον πατέρα του. Όταν τελικά συναντιούνται, μια τραγική παρεξήγηση οδηγεί τον Τηλέγονο στο να σκοτώσει τον Οδυσσέα. Για να επανορθώσει, παντρεύεται την Πηνελόπη, δηλαδή τη μητριά του. Στη συνέχεια, ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα και της Πηνελόπης, παντρεύεται την Κίρκη.

Φανταστείτε μόνο πόσοι διαδικτυακοί καβγάδες θα μπορούσαν να ξεσπάσουν και γι' αυτή την ιστορία.