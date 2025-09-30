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Κικίλιας: Προχωράμε σε σχέδιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
Πολιτική
11:58 - 30 Σεπ 2025

Κικίλιας: Προχωράμε σε σχέδιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, εκπροσώπους λιμένων και ακτοπλοϊκών εταιρειών, αποφάσισε να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία. Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Κύριο στοιχείο του πλαισίου δράσης αποτελεί η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της ακτοπλοΐας (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων κ.ά.), με στόχο τη διαρκή κατάρτισή τους ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο κ. Κικίλιας, τόνισε: «Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία. Στόχος μας είναι να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και σεβασμό στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς και στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και το σεβασμό των δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, συνδιαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης που ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας και υπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός του υπουργού, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ, Βασίλειος Κουτσιάνος και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Εβελίνα Καλλιμάνη, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΕΝ, Διονύσιος Θεοδωράτος και Κωνσταντίνος Γκώνιας, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΑΚ, Αντώνης Αγαπητός και Νικόλαος Καβαλλιέρος, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού, Παράσχος Τσάγκαρης και Ευάγγελος Σόφρας, τα μέλη Γεώργιος Παπαιωαννίδης, Δημήτριος Δελημιχάλης και Ιωάννης Μητσόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, Απόστολος Καμαρινάκης και Βασίλειος Μάμαλης.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2025 - 13:18
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