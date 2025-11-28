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Κικίλιας: Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς - Πράσινα καύσιμα και επενδύσεις
Πολιτική
12:10 - 28 Νοε 2025

Κικίλιας: Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς - Πράσινα καύσιμα και επενδύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Για μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων που αφορούν τους Έλληνες ναυτικούς, την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, την πράσινη μετάβαση στα καύσιμα, αλλά και τις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το επίδομα ανεργίας των ναυτικών αυξάνεται στο διπλάσιο, διορθώνοντας, όπως τόνισε, μια «χρόνια αδικία».

«Υπήρχε μια άνιση μεταχείριση», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι οι ναυτικοί λάμβαναν μόλις 300 ευρώ, ενώ άλλοι άνεργοι επαγγελματίες επιδοτούνταν με πολλαπλάσια ποσά. «Ήταν κάτι που είχε μείνει σε εκκρεμότητα από το 2017», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι η σχετική ΚΥΑ θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.

Παράλληλα, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων. «Θέλουμε περισσότερους Έλληνες στα πλοία. Τα επαγγέλματα στη θάλασσα είναι καλά αμειβόμενα και πρέπει να στηρίζουμε όσους μένουν χωρίς εργασία», είπε ο κ. Κικίλιας.

Επενδύσεις 168 εκατ. ευρώ για νησιωτικές συνδέσεις

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της ελληνικής ναυτιλίας, ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή «τρέχουν» προγράμματα ύψους 168 εκατ. ευρώ για δρομολόγια ενδονησιωτικών συνδέσεων και άγονων γραμμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να συνδέονται όλοι και κατά κύριο λόγο τα νησιά της άγονης γραμμής».

Πράσινα καύσιμα και ναυτιλία: Δεν υπάρχουν ακόμη οι τεχνολογικές λύσεις

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις για άμεσους φόρους και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα.

«Το καύσιμο που κινεί τη ναυτιλία κινεί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου», είπε. Αν επιβληθούν βαριά περιβαλλοντικά τέλη, «το κόστος θα μετακυλιστεί στους ναυλωτές και μετά στους καταναλωτές, οδηγώντας σε άλμα τιμών και πληθωρισμό».

Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα πράσινα καύσιμα για τον κλάδο και ότι η Ευρώπη «προέτρεξε 10-15 χρόνια νωρίτερα», θέτοντας στόχους που δυσκολεύουν την ανταγωνιστικότητα.

Γι’ αυτό, εξήγησε, η Ελλάδα πήρε την απόφαση να ζητήσει αναβολή της σχετικής ψηφοφορίας στην ΕΕ. «Με το 20% του παγκόσμιου στόλου, έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε την κοινωνία και την οικονομία», είπε.

Αμερικανικές επενδύσεις στα λιμάνια: Κομβικής σημασίας συμφωνίες

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τις ΗΠΑ για επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια, κάνοντας λόγο για συνεργασίες με βάθος «δεκαετιών».

«Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι σημαντικές, αλλά οι επενδύσεις στα λιμάνια είναι στρατηγικού χαρακτήρα», ανέφερε. Όπως σημείωσε, ο πρωθυπουργός έχει δώσει την έγκριση για τη διαπραγμάτευση, η οποία θα γίνει «με τρόπο απολύτως σύννομο και διαφανή».

Ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι τα λιμάνια αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την ανάπτυξη και δήλωσε ότι η Ελλάδα «τηρεί τις συμφωνίες που προκύπτουν από διαγωνιστικές διαδικασίες».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο για τον έλεγχο των λιμανιών.

Θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα, αλλά δεν αφορά την κοινωνία

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε ότι σκοπεύει να το διαβάσει, αλλά θεωρεί πως «το ενδιαφέρον του είναι κυρίως εσωτερικό».

«Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και ηγέτης της Αριστεράς. Αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο έχουν ενδιαφέρον για εκείνον και τους συντρόφους του. Η κοινωνία όμως έχει διαμορφώσει άποψη για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ από τη δική της εμπειρία. Αυτό δεν αλλάζει», σημείωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 14:11
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