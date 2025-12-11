TallyBoat: Η Ψηφιακή Επανάσταση στο Yachting

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Ο Δημήτρης Ράντος, CEO & Founder της TallyBoat Platform, παρουσιάζει την ιδέα και το όραμα της πρωτοποριακής cloud-based πλατφόρμας που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί και αναπτύσσεται ο κλάδος Sailing & Yachting.

Το yachting βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο εξέλιξης. Η υπερβολική γραφειοκρατία, τα διάσπαρτα συστήματα και η απουσία συνοχής εμποδίζουν έναν κλάδο με τεράστια δυναμική να λειτουργήσει πραγματικά επαγγελματικά και αποδοτικά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η TallyBoat εμφανίζεται ως η ελληνική πλατφόρμα που φέρνει μια πλήρη, δομική ψηφιακή επανάσταση στον χώρο του yachting, ένα cloud-based οικοσύστημα που ενώνει επαγγελματίες, υπηρεσίες, workflows, και ταξιδιωτικές εμπειρίες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο ιδρυτής και CEO, Δημήτρης Ράντος, μιλά για την ιδέα, την ανάγκη που έρχεται να καλύψει η πλατφόρμα και το όραμα για το μέλλον του κλάδου.

Το βασικό πρόβλημα του yachting που οδήγησε στη δημιουργία του TallyBoat

Η ιδέα του TallyBoat γεννήθηκε μέσα από την ίδια την καθημερινότητα ενός πολυδιάστατου κλάδου που απαιτεί ακρίβεια, ταχύτητα και συμμόρφωση. Ο χώρος του yachting διαθέτει απίστευτη δυναμική, αλλά λειτουργούσε εγκλωβισμένος σε παλιές, χειροκίνητες και δύσχρηστες συνήθειες: χαρτιά, emails, Excel, πληροφορίες διάσπαρτες παντού. Κανείς δεν είχε ποτέ «ολόκληρη την εικόνα».

Και τότε έγινε ξεκάθαρο: ο κλάδος δεν χρειαζόταν άλλο ένα εργαλείο — είχε απόλυτη ανάγκη από έναν εντελώς νέο τρόπο λειτουργίας. Ένα ενιαίο, ανθρώπινο και καθαρό ψηφιακό περιβάλλον όπου όλα δουλεύουν αρμονικά, με ευελιξία και συνέπεια.

Το TallyBoat φέρνει συνοχή στο οικοσύστημα του yachting με διάφορους τρόπους

Το TallyBoat ενώνει για πρώτη φορά όλο τον κατακερματισμένο κύκλο εργασιών του κλάδου — από τις πωλήσεις και τις ναυλώσεις έως τη συντήρηση, τα οικονομικά, τα έγγραφα και την εμπειρία του επιβάτη. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα κοινό digital environment, όπου όλα τα workflows, όλες οι ενέργειες και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε ένα και μόνο σημείο, με διαφάνεια, ιστορικότητα και δομή.

Οι βασικοί τύποι χρηστών που εξυπηρετεί η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα καλύπτει εξ ολοκλήρου το επαγγελματικό οικοσύστημα της ναυτιλιακής διαχείρισης σκαφών αναψυχής. Επομένως, απευθύνεται και συνδέει μεταξύ τους πλοιοκτήτριες εταιρίες, εταιρείες διαχείρισης στόλου, brokers & charter agencies, port agents & μαρίνες, τεχνικά συνεργεία και προμηθευτές, επαγγελματικό πλήρωμα, καθώς και ναυλωτές & επιβάτες.

Το yachting είναι, δίχως άλλο, τουριστικό προϊόν υψηλής αξίας — γι’ αυτό το TallyBoat επεκτείνεται σε ολόκληρο τον τουριστικό κύκλο υπηρεσιών που πλαισιώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη.

Το TallyBoat διαφοροποιείται από ένα απλό εργαλείο διαχείρισης στόλου

Το TallyBoat είναι κάτι πολύ περισσότερο από fleet management. Αποτελεί τον ψηφιακό πυρήνα λειτουργίας μιας εταιρείας yachting, παρέχοντας ενιαία workflows, οικονομική διαχείριση με myDATA & online payments, συμβόλαια, πληρωμές, προμηθευτές & checklists, καθώς και digital actions για κάθε λειτουργία, real-time επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων και digital guest experience για τους επιβάτες.

Είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα — όχι ένα εργαλείο.

Τα δύο κύρια περιβάλλοντα της πλατφόρμας και τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν δύο πυλώνες:

Το Back-Office (εσωτερικό περιβάλλον)

Το καθημερινό ψηφιακό γραφείο των επαγγελματιών. Όλες οι εργασίες, έγγραφα, ρόλοι, workflows, συντηρήσεις, πληρωμές, συμβόλαια και επικοινωνίες σε ένα μέρος.

Το Catalog (εξωτερικό περιβάλλον)

Η ψηφιακή αγορά του yachting με business profiles, boat listings (sales & charters), product & service catalog, άμεσες online αγορές & αιτήματα και, τέλος, multi-eshop marketplace λειτουργικότητα.

Το Catalog βοηθάει τόσο τον επαγγελματία, όσο και τον πελάτη

Για τον επαγγελματία, αποτελεί μια σύγχρονη online βιτρίνα — ένα marketplace που ενισχύει την προβολή της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων.

Για τον πελάτη, είναι ένα εύχρηστο, οργανωμένο και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναζητήσει επιχειρήσεις, να δει υπηρεσίες και προϊόντα, να προβεί σε online αγορές, να εντοπίσει σκάφη για πώληση ή ναύλωση, καθώς και να υποβάλει online charter requests.

Το TallyBoat εξασφαλίζει μια ολιστική ταξιδιωτική εμπειρία στον επιβάτη

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι, προσφέρει πλήρη charter info, invoices & πληρωμές συγκεντρωμένα, digital check-in & check-out, Live Itinerary, crew transparency, personal preference list, αλλά και ένα ψηφιακό άλμπουμ-αναμνηστικό μετά την ταξιδιωτική εμπειρία. Ο επιβάτης βιώνει την εμπειρία ψηφιακά, από την πρώτη στιγμή μέχρι πολύ μετά τον απόπλου.

Η εξέλιξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια και το μακροπρόθεσμο όραμα για το TallyBoat

Το μέλλον του yachting θα είναι πλήρως ψηφιακό, αυτοματοποιημένο και διασυνδεδεμένο.

Ενδεικτικά, οι τάσεις που ήδη διαμορφώνουν την επόμενη εποχή είναι οι ακόλουθες: e-Ναυλοσύμφωνο & ψηφιακή λίστα επιβατών, online πληρωμές & smart POS, real-time συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, AI για πρόβλεψη, οργάνωση και υποστήριξη, καθώς και η ενοποίηση του τουριστικού οικοσυστήματος

Το όραμα για το TallyBoat:

Να εξελιχθεί στη διεθνή ενιαία πλατφόρμα του yachting, με παρουσία στη Μεσόγειο, την Καραϊβική, τον Περσικό Κόλπο και την Ασία.

Να αναδειχθεί ως το ψηφιακό περιβάλλον που ενώνει τον επαγγελματία, την εταιρεία, τον προορισμό και τον επιβάτη.

Το TallyBoat αντιπροσωπεύει μια νέα φιλοσοφία στο yachting

Ένα πλήρως ψηφιακό, ενοποιημένο οικοσύστημα, το οποίο βάζει στο επίκεντρο τον επαγγελματία, την επιχείρηση και τον ταξιδιώτη.

Με ελληνική τεχνογνωσία, αλλά διεθνή προοπτική, προετοιμάζει τον κλάδο για το μέλλον και γίνεται η πλατφόρμα που φέρνει συνοχή εκεί όπου έως σήμερα υπήρχε πολυπλοκότητα.