Ιστορική έξοδος πετρελαίου: Τρία υπερδεξαμενόπλοια, δύο κινεζικά και ένα ελληνικό, ανοίγουν το Ορμούζ

Τρία υπερδεξαμενόπλοια με αργό πετρέλαιο, δύο κινεζικά και ένα ελληνικό, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, σηματοδοτώντας αυξημένη κινητικότητα στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο μετά από εβδομάδες έντασης.

Τα δύο κινεζικά τάνκερ ξεκίνησαν τη διέλευσή τους λίγες ώρες μετά την πορεία ελληνικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο είχε ήδη περάσει από τα Στενά. Η ταυτόχρονη αυτή κίνηση θεωρείται ένδειξη επανεκκίνησης των ροών πετρελαίου, έπειτα από την εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πιθανή μεγαλύτερη ημερήσια διέλευση μετά την κρίση

Εφόσον και τα τρία πλοία ολοκληρώσουν τη διέλευσή τους εντός της ημέρας — μια διαδικασία που διαρκεί περίπου οκτώ ώρες — αναμένεται να καταγραφεί η μεγαλύτερη ημερήσια έξοδος πετρελαϊκών φορτίων μέσω του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 2 Μαρτίου, η οποία είχε προκαλέσει σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Κρίσιμη πλωτή οδός για το παγκόσμιο εμπόριο

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό της διεθνούς προσφοράς. Το προσωρινό «πάγωμα» της διέλευσης είχε οδηγήσει σε απώλειες εκατομμυρίων βαρελιών στις παγκόσμιες αγορές, ασκώντας έντονη πίεση στις τιμές ενέργειας.

Προορισμοί και διεθνείς εξελίξεις

Το ελληνικό δεξαμενόπλοιο είχε προορισμό τη Μαλαισία, η οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έχει ήδη δώσει άδεια σε πλοία της να επανεκκινήσουν δρομολόγια μέσω της περιοχής. Από την πλευρά του, το Ιράν έχει δηλώσει ότι η ναυσιπλοΐα επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία λαμβάνουν σχετική άδεια διέλευσης.

Στο παρασκήνιο οι διπλωματικές διεργασίες

Την ίδια ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές και το γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή να χαρακτηρίζεται εύθραυστο.

Οι διαχειριστές των πλοίων δεν προχώρησαν σε επίσημα σχόλια, καθώς οι κλήσεις του Bloomberg είτε δεν απαντήθηκαν είτε δεν απαντήθηκαν άμεσα.