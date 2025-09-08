Οι αυξήσεις που θα δουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από 1/1/2026 - Κάρτες με παραδείγματα

Ως μία φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τις οποίες εξειδίκευσε το πρωι της Δευτέρας (8/9) το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα μέτρα ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ για το 2027 φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει προοδεύει, δεν γυρνά στο χθες, δίνει ελπίδα στους νέους και ασφάλεια σε κάθε πολίτη» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, λέγοντας πως τα μέτρα συνδυάζουν τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την αλληλεγγύη.

Φορολογικοί συντελεστές

Για τους φορολογικούς συντελεστές, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε πως «μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ».

Σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη έφερε ως παράδειγμα έναν τρίτεκνο με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα, ο οποίος, όπως είπε, θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους.

Για τους νέους έως 25 ετών ο φόρος μηδενίζεται, με τον κ. Πιερρακάκη να σημειώνει πως το μέτρο αφορά 70.000 άτομα. Παράλληλα, οι νέοι μέχρι 30 ετών που έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ είναι 260.000.

Στην παρουσίαση προβλήθηκαν και κάρτες με παραδείγματα για τα οφέλη των φορολογούμενων:

Για τους νέους και τις νέες έως 30 ετών ισχύουν τα κάτωθι:

Από 1/1/2026 οι αυξήσεις

Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα ως 60.000 ευρώ, θα δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

ΕΝΦΙΑ

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ είπε πως καταργείται σε οικισμούς έως 1.500 και παρουσίασε στοιχεία πως το μέτρο αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Προσωπική διαφορά

Για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά είπε πως θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει.



Υποστήριξε, όμως, πως το όφελος από τις κυβερνητικές αποφάσεις είναι μεγάλο για όλους. Έδωσε και ένα παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. «Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας, όμως πως το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι σε κάθε νοικοκυριό με δύο συζύγους οι μειώσεις πολλαπλασιάζονται “επί 2”.

8 άξονες

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για 8 άξονες της μεταρρύθμισης εστιάζοντας και στην Περιφέρεια αλλά και στα θέματα της δημογραφίας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εστίασε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ενώ τόνισε ότι οι μειώσεις αφορούν και τους ελευθέρους επαγγελματίες,

Επίσης οι αυξήσεις θα “φανούν” από τον Ιανουάριο του 2026 καθώς θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου, ενώ ωφελούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς αναμένεται να μειωθεί στις νέες δηλώσεις για το 2026 (για εισοδήματα του 2025) η παρακράτηση φόρου.

Το ΠΔΕ

Με βάση όσα είπε ο ο αναπλ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Ν. Παπαθανάσης στα 14,6 δισεκ. το 25 και 16,7 δισεκ. το 2026 θα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με αύξηση 200% αύξηση σε σχέση με το 2019.

Στο ΤΑΑ, όπως είπε “έχουμε πάρει 21,3 δισεκ κι αναμένουμε 2,1 δισεκ.. Το.δε, 7ο αίτημα ια γίνει το Νοέμβριο για 1,7 δισεκ.. Και 2,1 δισ. για το δανειακό σχκέλος του 6ου αιτήματος και άλλο 1,8 δισεκ.. για το δανειακό σκέλος του 7ου αιτήματος.

Προσδιόρισε στα 4,9 δισ. το στόχο απορρόφησης του 2025. “Μένουν” 2,8 δισεκ του τρέχον έτος έτους., Του χρόνου είναι ο στόχος για 7,2 δισεκ ευρώ”.

Τα συγχρηματοδοτούμενα του 2026, όπως σημείωσε, ανέρχονται στα 6,2 δισεκ. ευρώ.

Παράλληλα ο κ. Παπαθανάσης, σε σχέση με την αναθεώρηση του ΤΑΑ θα πάνε για άμυνα και φάρμακο 150 εκατ.