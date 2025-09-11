Η Ζαφείρα Καστρινάκη νέα Πρόεδρος στο ΣΟΕ

Νέα Πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναλαμβάνει η Ζαφείρα Καστρινάκη. Η κυρία Καστρινάκη διαδέχεται τον κ. Μιχάλη Αργυρό, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Η κα Καστρινάκη είναι Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου Warwick, με μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Sheffield και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο Brunel University και Επίκουρη Καθηγήτρια στο University of Bath και στο University College London. Έχει, επίσης, αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα στο Imperial College London σχετικά με την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στη Μικροοικονομική και στα Οικονομικά του Ανταγωνισμού, με σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ως Επικεφαλής του Τομέα Οικονομικής Ανάπτυξης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές (ECOFIN, ΟΟΣΑ, Global Forum on Productivity). Το 2023 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC) του ECOFIN.