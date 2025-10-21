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Κερδοσκοπία και έλλειψη ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα οδηγούν σε αδιέξοδο τον πρωτογενή τομέα
Οικονομία
10:15 - 21 Οκτ 2025

Κερδοσκοπία και έλλειψη ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα οδηγούν σε αδιέξοδο τον πρωτογενή τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη συμμετοχή και ζωηρό διάλογο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) με θέμα «Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια;», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο του Info Fest της ΓΣΕΕ, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος.

Η ημερίδα ανέδειξε τις πολύπλευρες αιτίες του φαινομένου της ακρίβειας και την ανάγκη για ολοκληρωμένες πολιτικές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα αποκαταστήσουν τη λειτουργία της αγοράς με διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της ΕΕΚΕ, επισήμανε ότι «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών και αγοραστικών επιλογών που πρέπει να ανατραπούν με έλεγχο, δικαιοσύνη και διαφάνεια».

Ο Δημήτρης Μόσχος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω του υψηλού κόστους ζωοτροφών και ενέργειας, σημειώνοντας πως «η κερδοσκοπία και η έλλειψη ελέγχων στην εφοδιαστική αλυσίδα οδηγούν σε αδιέξοδο τον πρωτογενή τομέα».

Ο Μάνος Θωμάς, Γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ παραγωγής και λιανικής τιμής, επισημαίνοντας ότι «ο καταναλωτής πληρώνει πολλαπλάσια για προϊόντα που δεν αποδίδουν το δίκαιο εισόδημα στον παραγωγό». Παράλληλα, στάθηκε στο φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, τονίζοντας πως «όταν τα ξένα προϊόντα βαφτίζονται ελληνικά, δεν ζημιώνεται μόνο ο παραγωγός, αλλά κυρίως ο καταναλωτής, ο οποίος εξαπατάται και συχνά εκτίθεται σε κινδύνους που αγνοεί».

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Τριβέλλας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τόνισε ότι η ακρίβεια και η επισιτιστική ανασφάλεια συνδέονται στενά με την κλιματική κρίση και τις παγκόσμιες ανισότητες. Όπως επεσήμανε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι διαταραχές στις αγορές τροφίμων εντείνουν την αστάθεια και περιορίζουν την πρόσβαση σε επαρκή και ποιοτικά τρόφιμα. Υπογράμμισε τέλος τη σημασία της συν-δημιουργίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων, μέσω ζωντανών εργαστηρίων καινοτομίας όπως το THALLA, για τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό και δίκαιο αγροδιατροφικό σύστημα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών, η στήριξη της εγχώριας παραγωγής και μείωση του ενεργειακού κόστους, τα θεσμικά μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, η συνδιαμόρφωση των πολιτικών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα για δίκαιη πρόσβαση όλων σε ποιοτικά και προσιτά τρόφιμα.

Η ΕΕΚΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει την ενημέρωση, την έρευνα και τις παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών απέναντι στα φαινόμενα αδικίας και αδιαφάνειας στην αγορά.

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