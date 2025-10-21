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Πάνω από 7,1 εκατ. αφίξεις και σχεδόν 34 εκατ. διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:24 - 21 Οκτ 2025

Πάνω από 7,1 εκατ. αφίξεις και σχεδόν 34 εκατ. διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Αύγουστο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 7.191.177 και οι διανυκτερεύσεις σε 33.942.944, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,9% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,1% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 3,4% και 3,0%, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,5% και 83,8%, αντίστοιχα (Γραφήματα 2 και 3). Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 4,7 ημέρες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 12:51
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