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Goldman Sachs: Στοχευμένες αναθεωρήσεις για τις ελληνικές τράπεζες - Εθνική και Alpha ξεχωρίζουν
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:53 - 28 Νοε 2025

Goldman Sachs: Στοχευμένες αναθεωρήσεις για τις ελληνικές τράπεζες - Εθνική και Alpha ξεχωρίζουν

Reporter.gr Newsroom
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Η Goldman Sachs προχωρά σε στοχευμένες αναθεωρήσεις τιμών στόχων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αποκαλύπτοντας ποιοι όμιλοι ξεχωρίζουν και ποιοι εμφανίζουν πιο συγκρατημένη δυναμική.

Το νέο μοντέλο αποτίμησης δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεσοπρόθεσμη απόδοση 2026-2027 (αναλογία 25%-75%), αντί για την ισομερή προσέγγιση 50%-50% που ίσχυε προηγουμένως, επηρεάζοντας σημαντικά τις τιμές στόχων των τραπεζών.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να ενισχύει τις αντοχές του, κερδίζοντας αξιοπιστία στις αγορές, με επιλεκτικές ευκαιρίες για επενδυτική υπεραπόδοση.

Στην Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 15,10 ευρώ από 14,40 ευρώ, καθώς η τράπεζα εμφανίζει ισχυρό προφίλ αποδοτικότητας και κεφαλαιακής συσσώρευσης. Το περιθώριο ανόδου στο 11% θεωρείται υψηλό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όμιλο με τέτοιο κεφαλαιακό προφίλ.

Η Alpha Bank βλέπει τιμή στόχο στα 4,20 ευρώ από 4,00 ευρώ, με το υψηλότερο περιθώριο ανόδου στον κλάδο στο 15%. Ο οίκος επισημαίνει την ισχυρή οργανική κερδοφορία και τις σημαντικές βελτιώσεις αποδοτικότητας που αναμένονται έως το 2027.

Η Πειραιώς εμφανίζει πιο σταθεροποιημένη εικόνα, με οριακή μείωση της τιμής στόχου στα 8,00 ευρώ από 8,10 ευρώ, ενώ το περιθώριο ανόδου παραμένει στο 11%. Η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα ενεργητικού και την κεφαλαιακή βάση.

Αντίθετα, η Eurobank καταγράφει μικρή υποχώρηση στην τιμή στόχο στα 3,50 ευρώ από 3,60 ευρώ, λόγω αναθεωρημένων εκτιμήσεων κερδοφορίας για το 2025 και χαμηλότερων επιδόσεων στο trading. Το περιθώριο ανόδου για την Eurobank είναι ουσιαστικά μηδενικό ή αρνητικό, σύμφωνα με το νέο μοντέλο αποτίμησης.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, η εικόνα του κλάδου παραμένει θετική. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να συνεχίζουν την αποκλιμάκωση. Η κεφαλαιακή βάση σταθεροποιείται γύρω στο 17%, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 2025-27 φτάνει το 14%, τοποθετώντας τον κλάδο μεταξύ των πιο αποδοτικών στην Ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 18:55
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