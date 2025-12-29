ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Στο τραπέζι» αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις
Εργασιακά
16:07 - 29 Δεκ 2025

«Στο τραπέζι» αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπερπλεόνασμα κοντά στο 1 δισ. ευρώ προβλέπεται για τον e-ΕΦΚΑ στο τέλος του 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περισσότερο από 4%, λόγω της ανόδου της απασχόλησης, των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και της βελτιωμένης εισπραξιμότητας μέσω του ΚΕΑΟ.

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα από εισφορές αναμένεται να φθάσουν τα 36,86 δισ. ευρώ, ενώ η κρατική επιχορήγηση για την Κύρια Ασφάλιση και τις λοιπές παροχές αυξάνεται στα 14,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες του συστήματος. Από το 2024, άλλωστε, το Δημόσιο καταβάλλει μόνο το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των συντάξεων, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα περισσότερο ρεαλιστικό.

Στο σκέλος των δαπανών, οι υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ παραμένουν προσανατολισμένες κυρίως στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, τα εφάπαξ και τις παροχές σε χρήμα, με τις διοικητικές δαπάνες να διατηρούνται υπό έλεγχο. Οι δαπάνες για την Κύρια Ασφάλιση εκτιμώνται σε 31,12 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, λόγω της αύξησης των κύριων συντάξεων από 1.1.2026 κατά 2,4%, της ταχύτερης απονομής νέων συντάξεων και της σταδιακής μείωσης της προσωπικής διαφοράς.

Παρά τη θετική εικόνα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς αντίστοιχα αισιόδοξες προβλέψεις στο παρελθόν δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, η αρχική πρόβλεψη για πλεόνασμα άνω του 1 δισ. ευρώ περιορίστηκε τελικά σε μόλις 76,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών, όπως η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Θετική εμφανίζεται και η εικόνα του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος αναμένεται να είναιπλεονασματικός τόσο το 2025 όσο και το 2026. Για το 2025, το πλεόνασμα, μαζί με τον κλάδο Εφάπαξ, εκτιμάται σε 362,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης, κυρίως λόγω χαμηλότερης εκτέλεσης δαπανών και καλύτερης διαχείρισης ταμειακών ροών.

Για το 2026, η Επικουρική Ασφάλιση συνεχίζει να συμβάλλει στο συνολικό πλεόνασμα του e-ΕΦΚΑ, με καθοριστικό ρόλο όμως της κρατικής επιχορήγησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της απώλειας εισφορών λόγω της λειτουργίας του ΤΕΚΑ, καθώς και επιπλέον 124 εκατ. ευρώ ως αντιπαροχή για την ενσωματωμένη περιουσία των πρώην ταμείων.

Το πλεονασματικό αποτέλεσμα επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο άρσης της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και χορήγησης αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι χωρίς την κρατική στήριξη το πλεόνασμα θα ήταν σαφώς μικρότερο, ενώ οι απλήρωτες υποχρεώσεις της Επικουρικής και του Εφάπαξ εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 250 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2026, στοιχείο που δείχνει ότι μέρος του πλεονάσματος είναι λογιστικό.

Συνολικά, το ασφαλιστικό σύστημα εμφανίζει αντοχές, ωστόσο η πραγματική δοκιμασία βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης θα κριθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η μετάβαση στο κεφαλαιοποιητικό μοντέλο θα αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά μεγέθη.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 17:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαθαίνει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου με κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις

Βαθαίνει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου με κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου» – Έργο €2,5 εκατ. ευρώ
Υγεία

Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου» – Έργο €2,5 εκατ. ευρώ

Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Αποτελεσματική στήριξη της επιχειρηματικότητας - Ρεκόρ πληρωμών €340 εκατ. για αναπτυξιακούς νόμους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο
Οικονομία

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ειδήσεις

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Προϋπολογισμός: Δημοσιονομική υπεραπόδοση και πλεόνασμα 1,47 δισ. ευρώ στο α&#039; τρίμηνο
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Δημοσιονομική υπεραπόδοση και πλεόνασμα 1,47 δισ. ευρώ στο α' τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ